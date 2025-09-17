“La mujer de la fila”: el film protagonizado por Natalia Oreiro que hará reflexionar a un sector de la Justicia en San Juan Una de las cuatro películas preseleccionadas para representar a Argentina los premios Oscar y Goya 2026, será exhibida hoy en el marco del XX Encuentro Nacional de la Justicia de Ejecución Penal que se lleva a cabo en la provincia.

Cuando el hijo de 18 años de Andrea termina encarcelado injustamente, ella se ve obligada a ingresar a una realidad que hasta entonces le era ajena, lejana e ignorada. En su voluntad de sostener y acompañar a ese hijo, no solo sufre largas horas de espera, sino también situaciones de burocracia e injusticia. Poco a poco, comienza a tejer una red con otras como ella, madres, esposas, hermanas y abuelas que viven su misma situación, una red que de algún modo les permitirá enfrentar un sistema que a veces pareciera estar en su contra.

Sobre esa historia, que es la de muchas otras, se construyó “La mujer de la fila”, película protagonizada por Natalia Oreiro y dirigida por Benjamín Ávila (Infancia clandestina). El film “no solo habla del amor incondicional de una madre, sino que también pone la lupa sobre el sistema carcelario argentino, desde la perspectiva de quienes lo sufren indirectamente“.

Basada en la lucha de la activista Andrea Casamento, esta película –una de las cuatro preseleccionadas por la Academia de Cine Argentina para representar al país en la edición 2026 de los Premios Oscar y Goya, algo que se definirá en los próximos días- se estrenó hace pocos días en los cines. Sin embargo, esta tarde tendrá una proyección especial: será exhibida en el marco del XX Encuentro Nacional de la Justicia de Ejecución Penal que se realiza en San Juan hasta el viernes. Claramente, el objetivo no tiene que ver con el entretenimiento, sino con poner realidades sobre el tapete y llamar a la reflexión a partir de una herramienta tan transversal y poderosa como el cine.

“La película se estrenó el 4 de septiembre y viene creciendo mucho en los cines en relación a los espectadores, tiene muy buenas críticas de la prensa y además, algo que es maravilloso, es que hace dos días se anunció que está entre las cuatro películas argentinas preseleccionadas para el Oscar y los Premios Goya. Esto se va a definir en unos días, pero ya es un montón”, comentó a DIARIO DE CUYO Mariana Volpi, quien trabaja en la Procuración Penitenciaria de la Nación, forma parte de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal (AAJEP) y además es productora del film. “Bueno, el Encuentro abre hoy con esta película, donde no solo participan mujeres de la fila reales, sino también jueces reales, tal es el caso de la Dra. Gimena Monsalve, Jueza de Ejecución Penal y presidenta de AAJEP”, agregó Volpi, para quien es muy importante que sea exhibida ante Jueces de Ejecución Penal de todo el país.

“Creo que una de las cosas más importantes que la película trae a la luz son los derechos de los familiares de personas detenidas, en su mayoría son mujeres quienes visitan a las personas privadas de su libertad. Entonces, esta película es una gran oportunidad para poner en la agenda de todos un tema que está absolutamente invisibilizado”, declaró Volpi. “Ver la película con el Poder Judicial resulta de fundamental importancia porque ellos son los operadores en quienes existe la posibilidad real de reconocimiento y de ejercicio de derechos; y creemos que la justicia, con este tipo de acciones, se acerca a la comunidad”, se explayó la productora, no sin expresar que “es una historia muy conmovedora que también nos permite conversar, reflexionar y entender que esto es parte de nuestra vida”.

Mirá el tráiler de La mujer de la fila: