La sanjuanina Belén Ramet lanzó su podcast en Spotify: Astor Piazzolla y Atahualpa Yupanqui, dos de los favoritos La cantante decidió compartir aspectos de las biografías de sus autores preferidos.

La reconocida artista sanjuanina, Belén Ramet acaba de estrenar su podcast en Spotify. “Lo que no sabías de los grandes artistas argentinos”, como tituló su podcast, la cantante profundiza algo que venía haciendo desde sus redes venía haciendo, que es compartir con sus seguidores aspectos de las biografías de los compositores o cantores argentinos que más la convocan.

“La idea es compartir historias que me habían resultado interesantes de artistas que son mis referentes, porque cada vez que abordo la obra de alguno de los artistas estudio mucho, soy muy estudiosa, entonces leo varias biografías de los artistas, tomo nota, tengo muchos cuadernos con toda esa información, con historias que me parecieron súper inspiradoras, y me pareció interesante empezar a compartir ese material” contó a DIARIO DE CUYO la intérprete.

“Siento que en este momento, como sociedad e individualmente necesitamos encontrar esas figuras que nos inspiren y nos guíen en un camino de incertidumbre, inefable la incertidumbre hoy en día. Encontré paz y esperanza en esas historias, algunas son historias de resiliencia, de cómo esos artistas fueron superando dificultades, y por eso lo compartí” contó a DIARIO DE CUYO Ramet sobre el contenido del podcast que nació como “shorts” que hacía para redes y que ahora amplió a episodios de unos 5 minutos cada uno, que estrenará cada viernes.

Belén es conocida por su versatilidad y la búsqueda expresiva, y hace tiempo que navega por el repertorio cantado de Astor Piazzolla, además de la obra de Atahualpa Yupanqui.

Live session

Creadora incansable, junto a su compañero musical y de vida, Pablo Maldonado, alumbraron este año su primera live session –formato que se caracteriza por la grabación de corrido, como si se estuviera en un concierto- y que dedicaron a Atahualpa Yupanqui. El más reciente video de esa tanda, es “Tu que puedes vuélvete”, lanzado en su canal de YouTube (Bela Ramet) hace un par de semanas consiguiendo unas 2500 reproducciones. “Para un artista independiente es un montón, gustó mucho esa versión, he tenido muchos comentarios, se compartió mucho” expresó Ramet.

Con el imponente escenario de Zonda de fondo, Belén no oculta el orgullo por haber logrado esa producción, que además requirió adaptarse a algunos obstáculos técnicos. “Llevamos baterías para los equipos, teníamos apenas unos minutos para cada tema, tenía que salir de una. Grabamos el audio en calidad digital y también grabamos el video”, relató Belén.

“Hace tiempo que quería hacer una sesión en vivo en la naturaleza, aquí llegamos al medio del monte sanjuanino, entre jarillas y piedras. Caminamos un montón hasta que encontramos un paisaje muy bonito que nos gustó. Ahí grabamos los dos temas de Yupanqui que son parte de la sesión. Pudimos mostrar la naturaleza, cantarle… yo tengo esa fantasía de que voy sanando mientras voy cantando y como que vamos cantando también a los espacios naturales. El desierto nuestro es muy hermoso” sumó la artista.

Participaron en la producción, en guitarra y arreglos Pablo Maldonado, video y edición de video de Marcelo Lara Búbica (Visual Medios). Ingeniería y master de sonido de Rodrigo Collado (El Bonsai Estudio). “Tú que puedes, vuélvete” es el segundo y último single de la llamada” que tendrá nuevas ediciones en otros paisajes, adelante.