Lank, la banda de rock sanjuanina que se mostrará en la TV Pública La banda local es una de las que tendrá difusión este domingo en Unísono, el programa del INAMU que emite la Televisión Pública.

El domingo 19 de octubre a las 18 h, otra banda sanjuanina tendrá oportunidad de mostrarse en la Televisión Pública. Se trata de Lank, combo de rock local que estará sonando (son su anterior formación) en Unísono, el programa federal que alienta las producciones de cada región del país, en cualquier género.

Conducido por Virgina Innocenti -directora, autora y cantante- también participarán otras bandas y solistas: Guadalupe Carrizo (Catamarca), Guillermo Benítez (Santa Fe), Arroyito Dúo (Río Negro) y Emiliano Báez (Córdoba).

Lank es una banda de rock alternativa que inició su trayectoria en 2014 en San Juan. Ese año, antes de grabar su primer EP, fue invitada a abrir el show de Molotov en su primera visita a San Juan, donde interpretaron por primera vez varias de las canciones que integrarían el EP.

En enero de 2015 participaron del festival Jáchal Rock como soporte de la banda Los Pericos. Más adelante, ese mismo año, abrieron el show de Carajo en la Sala Del Sol, ubicada en la capital de San Juan. En julio de 2015 participaron del concurso de rock Rock en las Plazas, llegando a semifinales; el premio principal era tocar en Cosquín Rock. En septiembre presentaron oficialmente su EP Simultánea en el teatro municipal de la capital y realizaron shows en diversos escenarios de San Juan. En 2016 formaron parte de la Fiesta Nacional del Sol, convocados por el departamento de juventud de la provincia, y en marzo tocaron junto a Cirse. Posteriormente lanzaron su primer videoclip, Cruel y Hostil, como promoción de Simultánea, logrando difusión en medios como Much Music en el programa Tu Much, el canal Q en Banda Soporte y diversos medios locales. En 2018 la banda se tomó un receso por distintos motivos, sumado a la pandemia. Años más tarde, en 2023, Lank, con nuevos integrantes, lanzó nuevos singles como adelanto de su próximo disco. En 2024 regresaron a los escenarios en el Teatro Bicentenario y la Fiesta del Sol, y culminaron el año compartiendo escenario con la banda Cabezones. En marzo de 2025 se publicó su nuevo disco Sigo Acá, que cuenta con la participación de invitados como Mace Beyers de la banda internacional Grey Daze, el youtuber Magnus Mefisto y César Andino de Cabezones.

Sobre Unísono

Unísono está recorriendo su quinta temporada, fue nominado a los premios Martín Fierro 2023 como “Mejor Programa Musical”, y su emisión semanal representa para músicos y músicas de todo el país la posibilidad de compartir su arte con múltiples audiencias y participar de la construcción de un tejido cultural de la música independiente de nuestro país.En 271 emisiones, más de 2.880 grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales difundieron su arte a todo el país por la pantalla de la Televisión Pública.