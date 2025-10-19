“La Gente”: un nuevo comienzo con “Chichón” Hernández y músicos de lujo, estrenará en San Juan Con el repertorio de los ’80 y de la mano de su histórico vocalista y compositor, la flamante banda sanjuanina de rock-pop hará su presentación en sociedad el 23 de octubre en el Teatro Sarmiento. Un show- tributo donde no faltarán emociones ni sorpresas.

La idea venía dando vueltas. Charla va, charla viene, el entusiasmo iba escalando y se hacía más contagioso, pero los compromisos individuales y esas cosas de la vida que no siempre tienen explicación, la fueron postergando. Para cuando quisieron darse cuenta, un nuevo golpe al corazón los dejó tambaleando: Tras adelantársele otro fundador, el recordado baterista Andrés “Lata” De Lara (que falleció en 2024, siete años después del gran Alberto “El Rulo” Tejada, que también fue parte del combo) se fue Juan Carlos Rubio, guitarrista y gran pilar del grupo. Sin embargo, el dolor encontró una vía, no de escape sino de sentido, y en medio de una ausencia que todavía se le hace agua en los ojos y nudo en la garganta, él, uno de los mosqueteros del rock sanjuanino, decidió también como tributo a sus amigos y colegas, seguir adelante y concretar aquel proyecto soñado: que las canciones de “La Gente”, icónico grupo de rock pop de la provincia que traspasó sus fronteras, volvieran a sonar en San Juan. Pero no una vez, ni tres, ni en cualquier contexto. Que volvieran a sonar, en serio, en banda. Fue entonces que Luis “Chichón” Hernández, vocalista, compositor y uno de los dos fundadores que todavía laten junto a Arnoldo Fernández (bajo), se puso el proyecto al hombro y metió primera.

Sin prisa pero sin pausa, como se dice, convocó a otros grosos del ruedo local y se armó un “bandón” que, de modo más informal, le hizo los honores al icónico combo para el cumple de Luis, en agosto pasado. Pero tal fue la química entre ellos, tal fue la recepción, tal fue la magia, que no hubo lugar a dudas. Y así, el nuevo grupo liderado por “Chichón” Hernández, que rinde homenaje a “La Gente”, abrevando en el mismo nombre y en las mismas canciones -en su mayoría compuestas por Rubio y Hernández-, hará su presentación en sociedad el jueves 23 de octubre, en el Teatro Sarmiento.

“Estamos felices” afirmó Marcelo Díaz mientras se acomodaba con sus compañeros para la foto de DIARIO DE CUYO, tras el último acorde de “Te quiero mover”, título que ocupa el puesto número 12 en la lista que incluye joyitas como “Entre fotos viejas”, “El cruce”, “Sobre tortugas” y “Exilio doméstico”, los cuatro temas del disco que grabaron con el sello internacional Polygram en el ’89, producido por David Lebón, con participación de Pedro Aznar y Mario Parmisano, y arte de tapa de Alberto Pez. Sí, también están el hitazo “Quema nena” y “el himno de la banda”, como le llamaban con Juan a “Por nuestra razón”.

Marcelo Díaz está en teclados, coros, arreglos e incluso sostiene un poco la batuta en esta secuela S XXI de La Gente, que se completa con Emiliano Sánchez en guitarra y coro, Chelo Rodríguez en bajo, George Lamb en batería y Juanra Álvarez en percusión. La mayoría tuvo que aprenderse ese set list de 20 títulos (y otros más) que sacudirá el Teatro Sarmiento, donde también habrá artistas invitados: Luciano Gutiérrez en saxo, por supuesto “el Arnoldo”, que -contó Hernández- “anda medio jodido de salud” pero que de ninguna manera podía quedar afuera de este suceso; y uno súper sorpresa del que no quiere soltar prenda.

“Son todos grandes músicos, tremendos y también grandes amigos”, describió Luis Hernández a esta banda, que suena un montón. “Es un trabajo impresionante el que han hecho, aprenderse las canciones, arreglarlas, el cifrado de Marcelo…”, enumeró antes de hacer memoria.

1 de 3 | 2 de 3 | 3 de 3 | A full con los ensayos, la nueva banda se prepara con todo para el espectáculo-tributo del jueves próximo, que promete buena música y muchas emociones

“Desde que vine de Chile en 2010 empecé a hinchar con que hiciéramos algo, porque nunca habíamos hecho un show de cierre de la banda, pero no me dieron pelota, es la verdad, y no insistí más. Un día, hace poco, charlando con Juan Carlos volvió a salir el tema y me dijo ‘Dale, hacemos un acústico’, y me nombró un par con los que quería tocar. Armé, les hablé a los muchachos, estaban todos más que de acuerdo… y el Juan se enferma y luego muere (hizo un silencio, apretando los labios). Estaba todo charlado, casi armado y entonces, como un homenaje también, tocamos en mi cumpleaños. Fue muy potente lo que pasó y dijimos ‘sí, esto tiene que seguir’”, relató Hernández. “Y lo conceptualicé como tributo al grupo La Gente y homenaje a los chicos que ya no están con nosotros”, subrayó conmovido.

MIRA TAMBIÉN Lank, la banda de rock sanjuanina que se mostrará en la TV Pública

“Hay momentos donde he tenido que parar de cantar porque suenan los temas y… me llevan a ellos, a mis compañeros, a todos los shows que hicimos, a todos los sueños que tuvimos, a recordarlos. Hace 40 años que fundamos la banda con ‘el gordo’, con ‘el Lata’, con el Arnoldo… es una vida, che…”, trató de continuar, pero esta vez no pudo. Entonces se sacó los anteojos, disipó las lágrimas con las manos y respiró profundo. “… Es como despertar canciones que estaban dormidas, si bien de vez en cuando las canto y por ahí en las radios nos recuerdan…”, retomó, muy lejos de la potencia con la que minutos atrás apabullaba al micrófono, en medio de esta montaña rusa de emociones que también lo lleva -a él y a todos- a soñar en grande: grabar los temas inéditos, salir a tocar, sumar canciones… “Nos declararon ‘De Interés’ en Cultura y en la municipalidad de la Capital”, sonrió agradecido, antes de confesar que le gustaría que la banda esté en el escenario central de la Fiesta del Sol. “Creo que la historia de La Gente lo merece”, afirmó sin altanería.

– Mientras tanto ¿Qué le decís al público, de cara a este show?

– Como puse en mis redes, todos aquellos jóvenes que saltaban en el Teatro Sarmiento en los ’80, quizás ya no salten (sonrió) pero pueden volver a cantar esos mismos temas en el mismo teatro donde saltaron cuando eran jóvenes. Y a los que no nos conocieron, que vengan a escuchar lo que fue una banda sanjuanina de los ’80, que tuvo la fortuna de que le pasaran cosas increíbles.

– ¿Y vos, cómo lo vivís?

– Para el flyer que hicimos, le pedí al diseñador que pusiera “Tributo a la gente – Un nuevo comienzo”.

– ¿Eso es?

MIRA TAMBIÉN La Banda Sinfónica de la UNSJ cierra su año con una gran propuesta musical

– Sí, un nuevo comienzo…

Tomá nota:

Concierto “Tributo a La Gente – Un nuevo comienzo”

Jueves 23 de octubre

21:30 h

Teatro Sarmiento

Entradas $10.000 en entradaweb.com.ar, boletería del Teatro y Blue Note

¿Qué dicen los músicos de la nueva banda?

Marcelo Díaz

“Es un honor absoluto estar ahí, porque crecí escuchando a La Gente. Era chico cuando conocí a Juan Carlos, “Chichón” es primo mío, así que con 15 años iba a los ensayos y los veía como la súper banda; y ahora, tocando sus temas, sí, era una banda tremenda. Tiene una música muy rica, variada, con arreglos complejísimos, era una banda muy aceitada. Hubiera sido lindo hacer este tributo cuando estaba Juan Carlos, cuando estaba ‘el Lata’, ‘el Rulo’, pero la verdad que valió la pena decir ‘Bueno, lo hacemos igual’. Es una emoción muy grande, estamos todos muy felices y con mucha expectativa de que salga un muy buen show y honrar lo que fue esta banda en los ’80, algo sin precedentes en la provincia.”

Emiliano Sánchez

“Estoy muy contento, muy ansioso también con que llegue la fecha para hacer sonar esas canciones de La Gente. Nos encuentra en una situación bastante bonita, por el hecho de hacer un homenaje no solo a la banda, sino también a los compañeros que ya no están. Yo no conocí al ‘Rulo’, pero sí al ‘Lata’ y a Juanca, grandes personas y amigos. Juanca era como un papá musical para mí, desde la guitarra, compartíamos mucha música, muchas historias. Me toca cubrir ese espacio importante e imponente que él tenía, así que lo estoy haciendo con mucha responsabilidad, respeto y humildad; y muy contento de poder compartir con gente que quiero mucho, grandes amigos y tremendos músicos.”

Chelo Rodríguez

“Este grupo humano y musical que se ha formado es tremendo. Son gente divina, personas y músicos que se prenden fuego; se ha armado una súper banda. Lo estoy viviendo muy feliz e intensamente, es un honor, cada ensayo va sonando mejor, son canciones muy buenas. Al grupo La Gente lo fui conociendo por separado, al ‘Lata’, al Juanca, al ‘Chichón’, también a Arnoldo…tuve esa gran suerte. No pude ver al grupo, solo escuchar audios y ver algunos videos. Es un grupo muy importante, siento que hay que estar a la altura de lo que representó para toda una generación. Y espero que este relanzamiento empiece a ser visto, que la juventud lo empiece a escuchar y que podamos seguir tocando.”

George Lamb

“Lo vivo con doble emoción, primero por conocer a la banda, porque la había sentido nombrar pero no la había escuchado, y encontrarme con música de hace tanto tiempo que tiene influencias de bandas que hasta el día de hoy escucho. Me sorprendió muy gratamente que haya habido en San Juan una banda con esas influencias y esa sonoridad que me encanta. Y una emoción muy grande de que hayan confiado en mí para tocar la batería. Para mí es rencontrarme con mi antiguo instrumento, que toqué hasta 2017, cuando me pasé al bajo. Bueno, una mezcla de sensaciones, un desafío hermoso. Los temas están buenísimos, el grupo humano es hermoso, no se puede perder acá, es ‘win-win’ (ganar-ganar).”

Juanra Álvarez

“Yo conocía muy poco de La Gente, sí sabía de sus integrantes y que había sido una banda con potencia. Para la época, era una música bastante futurista. Yo me he sumado hace muy poquito en percusión y la verdad que ha sido muy hermoso y emotivo, se siente una vibra y algo increíble… como que el Juanca de alguna manera está ahí acompañándonos. Ha sido todo muy emotivo, las cosas han ido fluyendo, suena todo increíble, así que estoy súper contento, feliz y creo que va a ser algo muy increíble. Tenemos un repertorio súper largo, muy movido con sus altos y bajos. Un show para todo público que va a ser muy emotivo y que tiene varias sorpresas también.”