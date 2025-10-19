La Banda Sinfónica de la UNSJ cierra su año con una gran propuesta musical La orquesta que depende de la Escuela de Música, se prepara para dar el último concierto de la temporada.

Llega el momento de concluir con el calendario de conciertos y en el caso de la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, será el primero en arreglar la despedida del año. Esta vez será en el Auditorio Juan Victoria, con una propuesta temática muy interesante para quienes sigan de cerca los pasos de este cuerpo instrumental. Con el afiche promocional donde la imagen gráfica figura el número 1812 y es especial porque representa una de las composiciones que interpretarán este próximo jueves 23 de octubre. Se trata de la “La obertura solemne 1812” de Piotr Illich Tchaikovski y servirá para despedir un año intenso para la agrupación con esta imponente pieza.

Pero también habrá otras destacadas en el programa, como por ejemplo, la ‘Fanfarria Olímpica’ de John Williams, la obertura ‘Egmont’ de Ludwig Van Beethoven, el tema ‘Laberinto’ de Abel Herrera (que será un estreno mundial en formato sinfónico) y ‘La virgen de la macarena’ de Monterde y Ortiz. En este cierre de temporada, la BS universitaria, brindará todo su talento -en pleno desarrollo académico y profesional- y lo compartirá al público para que pueda disfrutar plenamente de estas sinfonías con la mejor acústica que solo el auditorio puede brindar.

Para esta ocasión en especial, la dirección musical estará a cargo del profesor Atahualpa Vegas, como director invitado y se contará también con la participación del solista en trompeta Jeremías Cortéz.

En su tercer año de vida, esta agrupación surgió de la cátedra libre que funciona en el Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes en 2022, bajo la coordinación de los profesores Mariana Cuadra y Franklin Moreno.

La banda está integrada por profesores y alumnos, no solo del departamento, también de la propia comunidad y de otras provincias. A diferencia de la Orquesta Sinfónica, que está conformada por estudiantes y docentes de nivel preuniversitario y universitario, la BS tiene en su núcleo medular los instrumentos de viento, de madera y metal; mientras que en las cuerdas, algunos chelos y contrabajos; y recientemente se sumó la percusión. Además, la banda cumple una doble función: ejerce el rol pedagógico y otro de extensión, donde abren convocatorias anuales para incorporar nuevos miembros.

En su repertorio de obras, el cuerpo instrumental combina lo clásico con sinfonías latinoamericanas, adaptadas especialmente para banda, eligiendo autores como Alberto Ginastera, Leonard Bernstein, George Gershwin y otros de raíz folklórica.

En comunicación con DIARIO DE CUYO, Mariana Cuadra reflexionó y aportó una lectura en retrospectiva sobre la evolución de la banda a lo largo de este 2025: “El balance de este año es muy positivo, como viene siendo todos los años. Pudimos concretar 4 conciertos, incluidos el Concierto Aniversario en Junio donde contamos con la participación de un solista y un director invitado, ambos de gran prestigio y reconocimiento internacional -el solista Miguel Sánchez fundador de la banda y el maestro César Iván Lara- con la participación también de un concierto a beneficio”, señaló la docente.

Y agregó: “El objetivo principal era formar una gran banda que incluyera a músicos tanto de la universidad como de la comunidad sanjuanina y de otras provincias. Hoy podemos decir que ese objetivo fue cumplido con éxito. También, pudimos incluir en todas las temporadas el estreno de obras de nuevos compositores, generalmente alumnos o profesores de nuestro Departamento de Música, que enriquecieron nuestro aprendizaje”, remarcó.

Por otro lado, la BS también tuvo como directores en esta temporada a Luis Querales y Leo Pérez, que en diferentes presentaciones lograron performances en escena de gran calidad interpretativa. Y en cuanto a los solistas que interactuaron con la agrupación, se puede mencionar a Antonella Domínguez, Marina Pastén, Patricia Benegas, Ernestina Rossi (todas alumnas de Saxofón), Santiago Mijares (Bombardino) y Luis Castillo (Trombón).

Con todo lo expuesto, la Banda Sinfónica de la UNSJ concluye una etapa muy productiva y después de un descanso de verano, continuará el año que viene planificando nuevos proyectos.

DATO

Banda Sinfónica de la UNSJ. Jueves 23 de octubre. 21 hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Bono contribución $3.000. Las entradas pueden adquirirse en boletería de lunes a viernes 10:30 hs. a 18hs.

El programa

La Banda Sinfónica de la UNSJ, a cargo del director invitado Atahualpa Vegas, interpretará ‘Fanfarria Olímpica’ de John Williams, la obertura ‘Egmont’ de Ludwig Van Beethoven, el tema ‘Laberinto’ de Abel Herrera (que será un estreno mundial en formato sinfónico), ‘La virgen de la macarena’ de Monterde y Ortiz y la obertura solemne ‘1812’ de Piotr Illich Tchaikovski. Actuará como solista, el trompetista Jeremías Córtez.