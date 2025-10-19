Si bien la mayoría se dedicará a celebrar a las mamás en su día, no es una mala ida llevarlas a dar un paseo por algunos de los lugares que propone San Juan este domingo. Te dejamos algunas opciones:
* MÚSICA
Canciones argentinas. Con Gustavo Troncozo. A las 13 h, en La Paz, parrilla de campo (Calle El Bosque pasando Belgrano, Angaco) Reservas al 2644845677
Mariana Clemensó. A las 13:30 h, Tierras Negras (Calle 11 a 300 mts de RN 40) Derecho de show $5000. Reservas al 2644992928
Chichón Hernández. A las 13:30 h, La Kelita (restaurante del Jockey Club) Reservas al 2644194896
Carla Tello. A las 13:30 h, en Antonio Gómez e Hijos (Mendoza y Laprida, Rawson) Reservas al 2644733131
Cruzando el charco. 20 h, Auditorio Juan Victoria. Entradas en Paseshow y boletería, $40.000
La PKé y Marzio. Ciclo de Música “Escuchame una cosita”. 20 hs. Donata (Libertador 3311 oeste). Entrada libre y gratuita.
* FERIAS
Feria de emprendedores. Día de la madre. Desde las 18 h, Plazoleta Guayaquil (San Martín) Gratis
* EXPOSICIONES Y MUSEOS
El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 hs. a 21 hs. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 hs. a 19 hs.; sábados, domingos y feriados de 11 hs. a 19 hs. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.
Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 16:30 y 18 h, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. En Sarmiento y Av. Libertador. Gratis.
Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com
Museo Franklin Rawson. Hoy: Obra lúdica para explorar la obra de Delmonte: 17 y 18:30 h, entrada libre, sin inscripción, por orden de llegada hasta agotar cupos. Coordina Belén Elizondo. Además, en el Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.
Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.
Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 a 21 hs.