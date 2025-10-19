Música en vivo, museos y feria: todo lo que podés hacer hoy domingo 19 de octubre Un rico almuerzo con buena música, un recital, un recorrido por alguna exposición de artes visuales... El domingo sanjuanino también tiene su cartelera para lo que quieran salir de casa.

Si bien la mayoría se dedicará a celebrar a las mamás en su día, no es una mala ida llevarlas a dar un paseo por algunos de los lugares que propone San Juan este domingo. Te dejamos algunas opciones:

* MÚSICA

Canciones argentinas. Con Gustavo Troncozo. A las 13 h, en La Paz, parrilla de campo (Calle El Bosque pasando Belgrano, Angaco) Reservas al 2644845677

Mariana Clemensó. A las 13:30 h, Tierras Negras (Calle 11 a 300 mts de RN 40) Derecho de show $5000. Reservas al 2644992928

Chichón Hernández. A las 13:30 h, La Kelita (restaurante del Jockey Club) Reservas al 2644194896

Carla Tello. A las 13:30 h, en Antonio Gómez e Hijos (Mendoza y Laprida, Rawson) Reservas al 2644733131

Cruzando el charco. 20 h, Auditorio Juan Victoria. Entradas en Paseshow y boletería, $40.000

La PKé y Marzio. Ciclo de Música “Escuchame una cosita”. 20 hs. Donata (Libertador 3311 oeste). Entrada libre y gratuita.

* FERIAS

Feria de emprendedores. Día de la madre. Desde las 18 h, Plazoleta Guayaquil (San Martín) Gratis

* EXPOSICIONES Y MUSEOS

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 hs. a 21 hs. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 hs. a 19 hs.; sábados, domingos y feriados de 11 hs. a 19 hs. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 16:30 y 18 h, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. En Sarmiento y Av. Libertador. Gratis.

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Hoy: Obra lúdica para explorar la obra de Delmonte: 17 y 18:30 h, entrada libre, sin inscripción, por orden de llegada hasta agotar cupos. Coordina Belén Elizondo. Además, en el Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.

Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 a 21 hs.