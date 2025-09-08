Las cinco canciones más icónicas del gran Dyango que actuará mañana en San Juan El cantantante español pisará suelo sanjuanino mañana martes para interpretar las composiciones de su flamante disco "Su amigo Dyango".

Dyango, considerada una de las más emblemáticas voces románticas de Latinoamérica y España, subirá a escena esta noche en el Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza), después de siete años de ausencia.

En este espectáculo de tonalidad intimista, la estrella presentará el nuevo álbum “Su amigo Dyango”, en un imperdible recital en el que no faltarán los títulos que enamoraron a generaciones.

A lo largo de su trayectoria, el cantante de 85 años -cuyo nombre real es José Gómez Romero– ha vendido más de 20 millones de álbumes en todo el mundo, como uno de los astros más populares en su género.

A continuación, los cinco temas inoxidables de Dyango:

“Cuando quieras, donde quieras”. La versión original es en italiano y fue compuesta por Ciro Dammicco como “Così era e così sia”. Sin embargo, su versión en español fue popularizada por Dyango y tiene aproximadamente más de 38 millones de reproducciones sólo en Spotify.

“Corazón mágico”. De autoría de Luis Gómez Escolar y Julio Seijas, fue grabado por primera vez por Dyango e incluida como tema principal de su álbum “A corazón abierto”. Rápidamente sus melodías se convirtieron en un gran éxito en España y Latinoamérica siendo versionada por otros artistas como José Luis Perales, Camilo Sesto y Julio Iglesias. En Spotify tiene más de 117 millones de escuchas.

“ Esta noche quiero brandy”. El español la lanzó en 1984 como parte del álbum Al fin solos . Fue un sencillo importante del disco, que editó la compañía discográfica EMI. La canción ha superado los 1 5 millones de escuchas en Spotify y otras plataformas digitales .

“Por volverte a ver”. Originalmente por Amado Jaén y Ray Girado para Dyango e stá en el álbum homónimo lanzado en 2019 como single y también fue incluida en “ Grandes Éxitos Edición Deluxe” que se publicó en 2020, además de aparecer en la compilación de 1983 “Bienvenido Al Club”. En la actualidad, el artista grabó este tema junto a la argentina Ángela Leiva, fit que tiene más de 28 millones de reproducciones en Spotify.

A dónde vas amor. Romántico tema de la placa Al fin solos lanzada en 1983, de autoría del propio Dyango que en Spotify supera los 117 millones de reproducciones al igual que “Corazón mágico” .

¿Cómo conseguir las entradas?

Las localidades se encuentran a la venta en boletería del Auditorio Juan Victoria y online, a través de tuentrada.com

Los precios son los siguientes: