Luck Ra le mete ritmo de cuartetazo a “Tu misterioso alguien”, el renacido hit de Miranda! El cordobés se sumó al boom del tema que el famoso dúo pop estrenó hace 15 años y que se hizo viral en el marco de La voz argentina. El 11 de septiembre será el lanzamiento oficial.

Desde que Miranda! improvisó su viejo hit “Tu misterioso alguien” en el set de La voz argentina (fue después que un participante la patinara en las Audiciones a ciegas), el tema tuvo un rebote impresionante e impensado. El mes pasado, la canción llegó a la cima de Spotify y Billboard Argentina; y las redes se colmaron de gente interpretándolo, alimentando el sorpresivo fenómeno. Y la tendencia sumará esta semana a un intérprete más: Luck Ra, quien no solo lo canta, sino que fue un paso más allá, porque lo hace a ritmo de cuartetazo. Con un video en sus redes, el creador de La Morocha, Juliana Gattas y Ale Sergi –compañeros en el reality musical de Telefe- anunciaron la colaboración y el lanzamiento oficial, que tendrá lugar el 11 de septiembre.

Emulando aquel sonado programa de La voz argentina que volvió a catapultar a “Tu misterioso alguien”, se ve a Miranda! cantándolo y los interrumpe Luck Ra: ‘Che muchachos, qué bueno lo que acaban de hacer, eh?’, les dice. “Pará, para… Ya sé lo que estás pensando y ni se te ocurra”, le contesta Sergi, para luego soltar unos segundos del clip, donde se los ve a los tres en acción.

Así la dejaron picando Miranda! y Luck Ra:

“11/09 Tu Misterioso Alguien VERSION CUARTETOOOOO quien de acá manija?”, escribió Luck Ra en sus redes, agregando un par de corazoncitos; y automáticamente sus compañeros del programa de Telefe salieron a contestarle. “Esaaaaa” tipeó La Sole, fueguitos incluidos; otro puso Nico Occhiato, que agregó “Se viene el tema del verano”; Lali sumó un corazón más y hasta La Joaqui –la novia del cordobés- se prendió con un “Estoy re manija”.

No será la primera vez que estos artistas cruzan sus caminos. La primera, a iniciativa de Miranda!, fue en 2023 con “Si me disculpo ahora”, un cuarteto escrito entre Sergi y Luck Ra. Fue la única canción original que la dupla pop incluyó como bonus track en su álbum “Hotel Miranda!” (un disco de grandes hits con invitados, del que también formó parte “Tu misterioso alguien”, entonces junto a Andrés Calamaro). Y este año, durante una apertura en la que todos los coaches de La voz argentina intercambiaron temas, Miranda! hizo un fragmento de “Hola perdida”, uno de los éxitos de Luck Ra.

La cosa es que este anuncio fue un bombazo: en pocos días levantó más de 300.000 me gusta. Y es que los seguidores del cuartetero y de los poperos se hicieron eco de la promoción. “Amo a miranda desde que arrancaron! Y ahora sumarle la buena onda y el ritmo de esta nueva generación le encanta! Hermosa fusión”, “Cómo la vio luck ra jaja”, “Acuérdate primo que este será el cuarteto más sonadooo! La mejor”, “Esto va a estar top 1 como 5 años, que palote”, “Se viene temooooon”, fueron algunos de los comentarios a favor del cruce. Pero tampoco no faltaron las críticas: “pero ya lo hicieron todos acá en cba”, “No para de colgarse de temas conocidos”, “Cómo arruinar una canción en 1 segundo jajajaj”, “Ya la arruinaron, hay canciones que se cantan de una sola forma”, ‘No acepto. Van a quemar un temón, espero no pase a ser odiado como La Morocha quema bocho”, dijeron otros.

Como sea, la cuenta regresiva ya empezó y que la expectativa es alta…. ¿A vos te gusta la idea? ¿De qué lado estás?

Mirá cuando Miranda! cantó “Tu misterioso alguien” en La voz argentina

Recordá al participante que la cantó en las Audiciones a ciegas, en una actuación fallida