Novedoso: la UBA dará cursos virtuales sobre Ricardo Iorio y Federico Moura Se pueden hacer desde San Juan, ya que se dictarán a través de plataforma Webex. Son gratuitos y el primero comenzará mañana. Acá te contamos cómo hacer para -si te interesa- no perderte esta iniciativa de la Universidad de Buenos Aires.

No hace falta explicar mucho quiénes fueron, cada uno en lo suyo, Ricardo Iorio (1962-2023) y Federico Moura (1951-1988) -cada uno con lo suyo- para la música argentina. Sin embargo, siempre es interesante conocer un poco más, indagar en otras facetas acerca de sus vidas y legados, sobre todo cuando han ejercido gran influencia. Y, a sabiendas de eso, es que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó dos cursos online y audiovisuales, abiertos al público en general, destinados al pionero del heavy metal y líder de bandas icónicas como V8 y Hermética; y al carismático vocalista y líder de Virus, otro ícono del rock nacional de los ’80. Serán en el marco de las actividades de extensión de “Cultura rock y política” -una materia optativa de la carrera de Ciencias de la Comunicación-, desde la mirada de Juan Ignacio Provéndola, licenciado en Periodismo, docente y especialista en rock nacional.

De qué se tratan los cursos

“Aunque la verdad escalde” (frase de “Memoria de siglos” de Hermética) se llama el de Iorio, que explorará cómo llevó el rock argentino a un público que no se sentía representado por el género. A través de su trayectoria, desde V8 hasta Almafuerte, su música conectó con la clase trabajadora. El curso analizará su rol como vocero de problemáticas populares y como figura central en la creación del “rock chabón”.

En cuanto al de Moura, “Recordando tu expresión” (frase de “Pronta entrega”), girará sobre cómo Virus impactó en la modernización del rock nacional. Su carisma, su estilo vocal distintivo, su sexualidad como forma de expresión artística y su vanguardismo durante la Dictadura y la era democrática, serán parte de los tópicos.

Toda la información para participar:

Los cursos son abiertos al público y gratuitos

Modalidad online y audiovisual, a través de plataforma Webex

Disertante: Juan Ignacio Provéndola

Ricardo Iorio : comenzará el martes 9 de septiembre

: comenzará el Federico Moura : comenzará el miércoles 10 de septiembre

: comenzará el Serán cuatro jornadas cada uno, en horario de 19 a 21 h

Consultas e inscripciones: cultura@sociales.uba.ar

Más información de los cursos: En el Instagram rockpolitik.ok