Las frases más fuertes de Javier Milei con Susana Giménez: “Mi defecto es que soy profundamente monógamo” La diva de los teléfonos habló con el primer mandatario nacional desde la Casa Rosada sobre su romance con "Yuyito" González, entre otras cosas.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La esperada entrevista de Javier Milei a Susana Giménez en la Casa Rosada se emitió finalmente este domingo. En una nota de casi media hora el presidente habló del rumbo de la economía, las relaciones con China, su paso por la ONU y la diva ahondó en el noviazgo que él mantiene con Yuyito González.

“¿Nunca se casó usted?”, fue la primera pregunta en la que la conductora buscó profundizar en el costado sentimental del primer mandatario, enamorado de la exvedette. Momento en el que él aseguraba que nunca había dado el “Sí, quiero” y ella remataba diciéndole un “zafó”. “En eso estoy invicto”, aseguró él, mientras Susana le preguntaba si tenía “tiempo para algo tan banal como el amor”.

“Yo no creo que el amor sea una cuestión banal”, se sinceró el economista. “Ya sé, pero al lado de los números…”, intervino ella. “En este momento estoy en pareja con Amalia, con Amalia González”, aseguró, momento en el que la diva manifestó sus intenciones de entrevistarlos juntos, pero Milei dio los motivos por los que no estaría dispuesto a que eso suceda.

“Lo que sucede es que yo lo llamo ‘profilaxis’ y lo que tratamos de hacer es evitar que se mezclen nuestros trabajos. Entonces usted está viniendo en este momento a Casa Rosada y yo la estoy recibiendo como presidente de la Nación. Básicamente lo que yo hago es contestar. Yo puedo disfrutar mucho la entrevista y me siento honrado por su presencia, se lo manifiesto, pero es mi trabajo. Es decir, yo entiendo mi responsabilidad de que en este momento le estoy comunicando…”, expresó, mientras que ella lo avalaba diciéndole que le parecía “correctísima” su postura.

También la animadora lo llevó por otros lados más livianos. “¿Es verdad se lava la cabeza y se seca el pelo con la ventanilla abierta?”, preguntó. “En una época podía hacerlo, ahora no. Ahora no puedo andar con las ventanillas abiertas. Tenía un auto que tenía el que descapotable que se llama quemacocos. Entonces yo salía con el pelo mojado y dejaba abierto el techo del auto”, contó.

El presidente también contó que Karina Milei, su hermana, es quien siempre lo asesora en sus elecciones de moda y que ella mantiene un buen vínculo con Yuyito. “Se llevan bien y de hecho, cuando vino al Luna Park, el lugar se lo reservó mi hermana”, reveló. Milei desmintió que su relación comenzó en ese momento porque durante esa época él estaba en pareja con Fátima Florez.

“En el Luna Park fue cuando ocurrió el flechazo. Yo fui a hacer una nota al programa de ella, estaba muy cerca de las elecciones y yo en ese momento estaba en pareja. Dentro de los defectos que tengo es que soy profundamente monógamo”, lanzó, remarcando que no hubo superposición de fechas en sus vínculos amorosos con la humorista y la conductora de Empezar el día.

“¡No es un defecto, es maravilloso! Los hombres no son fieles. Un día le voy a contar cosas”, expresó la diva, divertida y él le dio su particular teoría. “Es porque no saben hacer la cuenta. Uno tiene que hacer costos y beneficios de hacer esas cosas”, afirmó, sorprendiéndola. “Es divino que en el amor también haga costos y beneficios. ¡No se le saca los números de la cabeza, presi! ¡Increíble!”, exclamó, anonadada.

MIRA TAMBIÉN Tiempo de estreno

“Yo pude interactuar con ella en el Luna Park. Ahí dije ‘¡guau!’ y aparte hacía cerca de tres meses que yo había terminado mi última relación”, rememoró, lo que provocó que Susana lo elogie. “Las mujeres lo van a amar. Un hombre que es fiel es, realmente, para tenerlo en cuenta”, lo ponderó.

En ese momento llenó de halagos a la pareja. “Es muy interesante lo que me ocurre con Amalia. Ella fue a un reportaje una vez al programa de Rial cuando volvió de México y yo la vi y quedé impactadísimo. Dije ‘¡qué hermosa mujer!’. Eso para mí es como injusto para con ella porque yo tenía una idealización de ella y era todo un tema. Cuando uno idealiza es un problema”, reveló.

“Lo más maravilloso es que cuando he tenido la posibilidad de conocerla, es mucho mejor de lo que yo la había idealizado. Entonces es una relación verdaderamente hermosa”, concluyó Milei. “Me parece bien que puede relajarse un rato con el amor y el cariño”, concluyó ella.

A continuación las mejores frases de Javier Milei:

“Nosotros recibimos una herencia que constituía lo peor de las tres crisis argentinas, eso no es un tema menor porque si la crisis hubiera estallado hoy hubiéramos tenido 95% de pobres”. “Yo soy bueno como economista y se de crecimiento, pero no hago magia, no puedo revertir 100 años en 9 meses”. “La economía tocó el piso entre abril y mayo y, de ahora en adelante, solo quedan buenas noticias”. “Hoy las jubilaciones están 10 puntos por encima de la inflación que se generó desde que estamos nosotros en el Gobierno y casi se triplicaron en dólares”. MIRA TAMBIÉN Versátil “(Sobre los recortes a la cultura) Ahora, que me digan de dónde la saco, ¿Qué quieren cobrar más IVA y que lo pague un desnutrido en Chaco y cobrarle más cara la comida? Que lo digan abiertamente. Aparte hay otra cosa, si la cultura realmente es valorada por la gente que lo pague la gente”. “Cuando nos metimos en política, mi hermana dijo que sí que yo iba a llegar a ser presidente […] Yo no quería cobrar la dieta cuando estaba en Diputados y fuimos e hicimos el sorteo en Mar del Plata y se congregaron 10 mil personas y dijimos ahí está pasando algo. Y con el otro elemento o la otra parte del triángulo de hierro, ese genio superlativo que es Santiago Caputo, decidimos lanzar la carrera a la Presidencia”. “La verdad que el discurso de la ONU fue muy bueno, obviamente que incomodó a toda la progresía mundial”. “Lo que cuestionamos es que la ONU se separó de sus principios iniciales y lo que quieren construir es un gobierno supranacional, no puede ser que 87 personas crean que tienen la potestad de manejarle la vida a 8 mil millones de seres humanos, es una locura socialista exacerbada”. “Decidimos unirnos a las democracias liberales y rechazar los autócratas y, en ese sentido, además de esa alineación decidimos ser socios de Estados Unidos […] Y con Israel, que es la única democracia liberal de Medio Oriente; sin embargo, la ONU los condena sistemáticamente” “China la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque no exigen nada, lo único que piden es que no los molesten”.