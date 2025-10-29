Darío Barassi pasó por Miami con su familia y consiguió pasar a saludar a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, ambos jugadores de Inter Miami.
“Creo q me hice un poco de pis. No es para menos. Quiero divorciarme y casarme con los dos. Gracias hermanos por el gesto y el tiempo. Dos divinos, humildes, amables, paternales. Dos capos” comenzó diciendo en su posteó el conductor de “Ahora Caigo”.
Posó con Messi y con De Paul, abrazado a los jugadores argentinos, sin poder ocultar su sonrisa.
“Orgullo nacional que sean nuestros. Uds. saben que tengo menos fútbol que cuello. Pero acá se juega otra cosa, otra emoción. Se habló de la vida, de que soy más grandote que en la tele, de que Rodri tiene buenos pies, de que soy cagón y no me subí a nada en Disney, de que @antonelaroccuzzo es una genia y de que el show de @tinistoessel es un fuego”, reveló sobre el intercambio que hubo en el encuentro.
“Los admiramos hermanos. Necesito mostrarle esta foto al mundo entero, cual gordo fan” lanzó Barassi que además, terminó compartiendo lo que más de uno quiere saber. “Confieso que los olí un poco. Huelen muy bien. Yo un olor a chivo fuerte xq estaba nervioso”.
“Que felicidad!!!!!!!” cerró Barassi en el posteo donde compartió fotos y un video.