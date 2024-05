Las lágrimas de Tini Stoessel en su último show del año: “Los voy a extrañar un montón” La cantante cerró la serie de conciertos en los que presentó su nuevo álbum con unas emotivas palabras para sus fanáticos.

El viernes 3 de mayo Tini Stoessel dio en el Club Hurlingham uno de los conciertos más especiales de su carrera. Fue el último de los cinco especiales que hizo por el lanzamiento de su nuevo álbum “Un mechón de pelo” y además de eso, anunció que se retira de los escenarios hasta el 2025.

En una serie de cinco recitales, Tini presentó 10 canciones de su nuevo álbum dentro de un viaje lleno de emociones donde combinó la música, una gran puesta en escena y la historia personal de la artista. Con 5000 espectadores por show y la emoción a flor de piel, la cantante expresó y transmitió el proceso de transformación por el que pasó y todo lo que vivió el último tiempo.

Además, Tini le confirmó a sus fanáticos que no dará más shows durante el 2024. Esta información ya había sido adelantada hace unos días por Yanina Latorre al aire de LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV.

Yanina, explicó que Tini no volverá a actuar en lo que queda del 2024 frente a un público con su música. “No va a haber River. Este año Tini no canta más. Termina estas dos semanas y se va a México a grabar una serie. Es un protagónico”, había dicho en su momento la panelista.

“Después nos va a dar la primicia de los actores y la plataforma donde va a salir. Todavía no se puede decir. No es con Lali Espósito, como se dijo, y todo ese fake”, pormenorizó, sobre las versiones que circularon sobre un proyecto que uniría a las dos cantantes. Aunque la música quedaría a un lado, si será la vuelta de Tini a la actuación. “En dos semanas se va a México y ya no vuelve. Hace mucho que no trabaja como actriz. No va a ser nada pop, ni como cantante. Va a ser un papel protagónico y es una serie para adultos”, detalló. “El año que viene larga un nuevo disco. Empieza el tour 2025 en River, con todos los estadios y gira mundial. Va a ser la misma Tini de siempre, con sus hits y su nuevo disco. Este fue un momento de su vida que ella necesitó parar”, concluyó, sobre el futuro de la artista.

En ese sentido, este viernes, Tini cerró su show cantando la canción “Me voy”, que es la última de su tracklist. En la previa del tema, se emocionó hasta las lágrimas y le dedicó unas palabras a sus fanáticos. ”Es el último show y quiero agradecerles una vez más porque me hizo muy feliz estar arriba del escenario otra vez”, sostuvo la cantante quien rompió en llanto. “También me hizo más feliz estar arriba de un escenario pero siendo sincera con ustedes, con mis sentimientos, con todo lo que me estuvo pasando”.

“Ya no quiero volver a ser esa Martina que tenía miedo de hablar, a esa Martina que tenía miedo de contar ciertas cosas, así que decirles que nunca es tarde para decir lo que uno siente o tiene ganas de ser, nunca es tarde, ni la edad ni nada de eso”, afirmó y cerró: “Pasaron estos cinco shows y espero el año que viene poder volver a vernos, los voy a extrañar un montón. Lloro de emoción y no quiero pedir perdón por llorar, porque está bien”.

MIRA TAMBIÉN Wanda Nara podría afrontar una demanda millonaria por una de sus marcas

Cabe destacar que a partir del próximo lunes 6 de mayo a las 20 por el canal 605 de Flow, los clientes podrán ver en exclusiva el show que la artista llevó a cabo por el lanzamiento de su nuevo álbum “un mechón de pelo” y que incluye los éxitos “Pa”, “Posta” y “Buenos Aires”, canciones que, desde su lanzamiento, fueron #1 en tendencias globales de videos.

Además, en la previa del show, se podrá contemplar una charla íntima que Tini tuvo con el psicólogo, psicoanalista y escritor, Gabriel Rolón antes de su show exclusivo. Luego, todos los usuarios de Flow podrán revivir la presentación.