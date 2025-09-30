Lizy Tagliani lució un vestido del diseñador sanjuanino Ignacio Fiol en la entrega de los Martín Fierro La prenda elegida por Lizy de diseño local es de color champagne y plata, bordado con lentejuelas- Hoy la Revista Para Ti lo ubicó entre los más lindos de la noche.

El talentoso diseñador Ignacio Fiol conoció hace varios años a Lizy Tagliani cuando vino a presentar una obra en el Teatro Sarmiento. En aquel momento él le llevó de regalo algunos vestidos de su autoría. Claro que nunca pensó que los usaría y además contaría su procedencia en cada programa que participaba. Así comenzó el nexo. Sus vestidos acompañaron a la actriz y conductora en la tele, y esta vez fue el turno de la alfombra roja de los Premios Martín Fierro.

Se trata de una prenda de gala en línea recta, trabajado en macramé bordado con lentejuelas en tonos champagne y plata. Otro detalle es que lleva una capa como accesorio que cierra en la parte posterior del cuello con un moño gigante.

“El 14 de septiembre fue su cumpleaños y le mandé de regalo seis vestidos, dos de gala y otros cortos para que use en su programa y decidió usar ese para el Martín Fierro”, cuenta Ignacio desde su atelier en Albardón.

El otro de gala que también tuvo como opción es fondo negro con lentejuelas plateadas y mangas largas, y a juzgar por Ignacio, la elección estuvo bien planteada ya que había mucha gente con vestuario oscuro.

Fiol comenzó con esta pasión por la moda a los 14 años y siempre destaca que no ha estudiado y que sus trabajos no son con moldes sino que lo hace sobre el maniquí.

No es la primera vez que Fiol llega a la gala de los Martín Fierro ya que en 2018 vistió a la modelo Eugenia Sánchez del staff de Pancho Doto.

Respecto de los vestidos de las participantes de la entrega de premios, opina que “habían telas muy lindas pero vestidos que no eran de gala, ya que estos deben ser largos. El corto es más informal. Muy repetido el color negro que se usa mucho para no tomar riesgos ni equivocarse, aunque de gran diseño. Las que llevaban de colores más llamativos eran muy sencillos”, dice Ignacio.