Pilar Mestre Del Bono: “Belén nos representa de una forma muchísimo más rica culturalmente que una parodia muy superficial” La actriz sanjuanina forma parte de la película de Dolores Fonzi, que empezó su carrera internacional con el pie derecho y que fue elegida para representar a Argentina en los premios Goya y Oscar, imponiéndose a otra favorita, “Homo Argentum”. De todo esto y más dialogó con DIARIO DE CUYO.

Todo pasó muy rápido. “Belén”, película de Dolores Fonzi basada en un caso real, se filmó en marzo, se estrenó en septiembre, ya cosechó galardones en Biarritz y San Sebastián, recibirá un premio en Estados Unidos y fue elegida como la película que representará a Argentina en los premios Oscar y Goya, un dato nada menor puesto que se impuso a “Homo Argentum”, propuesta muy taquillera que sonaba como otra gran favorita, de un grupo que completaban “Algo viejo, algo nuevo, algo prestado”, “Gatillero” y “La mujer de la fila”.

En medio de esa vorágine también está Pilar Mestre Del Bono, actriz sanjuanina que se pone en la piel de Paulina, una abogada del equipo de la defensa, quien resume en dos palabras todo lo que están viviendo: “ Muy fuerte”.

La intérprete, que pasó por Mendoza y Córdoba, y que desde hace unos años construye una ascendente carrera teatral y cinematográfica en Buenos Aires (donde también ha rodado bajo las órdenes de Lucía Seles, Santiago Esteves y Lucía Puenzo) habló con DIARIO DE CUYO de la película, de los festivales, de su carrera y también dijo lo que piensa sobre que sea “Belén”, y no “Homo Argentum” la que puede llegar a los premios de la Academia de Hollywood como película extranjera.

– “Belén” ha comenzado su periplo internacional. ¿Se valora afuera una historia como ésta, basada en un caso real sucedido en Tucumán?

– Sí, porque si bien está producida por una plataforma, tiene mucho de cine de autor y eso también está buenísimo. En los festivales se valora mucho más eso que lo “mainstream”, entonces siempre va a estar bueno eso porque es la particularidad, es la poética, no es que se hacen películas de lo que la gente quiere consumir, sino que son películas que invitan a la reflexión, que hablan de un país o hablan de distintas situaciones, hay como mucho más riesgo.

– Fue muy comentado que fuera la elegida para los Oscar por sobre “Homo Argentum”. Son dos propuestas muy diferentes, incluso políticamente hablando están como en veredas enfrentadas…

– Sí… La verdad es que yo todavía no he visto “Homo Argentum”, quiero verla para ver bien de qué se trata, pero claro que he leído al respecto y he escuchado comentarios…

-¿Creés que la elección de Belén deja mejor parada a Argentina ante la mirada internacional?

-Completamente, para mí “Belén” deja parada a la Argentina como un país muchísimo más fuerte, que sale a luchar por sus derechos, que tiene memoria sobre las luchas colectivas, que puede cambiar el rumbo del país, sobre todo en estos momentos de tanta injusticia. Es algo que se habló mucho y creo que es la gran fortaleza que tiene la película, que de alguna forma nos da esperanza para reivindicar nuestros derechos en todas las situaciones. También porque Dolores Fonzi ha tenido la visión de meter a muchos artistas tucumanos… O sea, creo que Belén nos representa de una forma muchísimo más rica culturalmente que una parodia muy superficial, entonces creo que en eso tenemos que estar tranquilos porque la gente se conmueve más de eso y lo pudimos ver en San Sebastián, cómo la gente recibe la película y cómo se conmovía.

– ¿Sienten que, de algún modo, ganaron una pulseada en ese sentido?

– Sí, obviamente que creemos que estamos un poco más del lado del bien. No sé si podemos decir “una pulseada ganada”, sino como que siento que es un camino y es un recorrido con mucho trabajo por detrás. Creo que vamos a ganar en medida que la película haga algo en la comunidad, como poder reflexionar sobre nuestra salud pública, sobre nuestros derechos, sobre nosotros como familia… La peli va a ganar en cuanto se instale una discusión, una conversación adentro de nuestras casas, de nuestras escuelas, de nuestros hospitales. De todo eso es de lo que hablamos… Un cine que no sea mero entretenimiento, sino que también te deje preguntándote algo, o te deje emocionado por algo.

Creo que está buenísimo poder reconocer desde adentro nuestro cine, pero también cuando se lo reconoce desde afuera, uno dice “¿qué pasa con esta película?” Pilar Mestre Del Bono

– ¿Creés que estas candidaturas a los Oscar y Goya le va a dar una visibilidad a la peli que quizás no hubiera tenido de otra manera’

– Totalmente, creo que está buenísimo poder reconocer desde adentro nuestro cine, pero también cuando se lo reconoce desde afuera, uno dice “¿qué pasa con esta película?” Es lo que pasa en San Juan, de repente mucha gente me empezó a escribir para poder verla, aunque ya no estaba en cartelera. Pero tal vez si no se hubiera entrado en las noticias de que había quedado seleccionada, decía “bueno, prefiero verla cuando la suban a la plataforma”. Hay algo que empezó a generar una pregunta sobre el material, que la gente lo quiere ver, quiere ver qué va a representar a la Argentina. Y después se encuentra con una historia que es muy cercana…

– ¿Sentís que la película trasciende “el pañuelo verde”?

– Sí, obviamente, porque si bien la película está muy atravesada por la militancia y habla de una lucha que fue de un colectivo, lo trasciende completamente. Lo he hablado con personas que la han podido ver y que tiene otros puntos de vista, políticamente hablando, y ha sido una charla enriquecedora. Creo que es mucho más enriquecedor eso que solamente pensar que la peli pertenece a un lado y no a otro, porque toca muchas aristas. La película trascendió porque toca muchas cosas, te va llevando de un lado a otro… Por más de que ya sepas cómo termina la historia, porque es un caso real, te conmueve igual, atravesás un montón de lugares, o sea, es una peli que realmente está muy bien hecha.

La actriz sanjuanina Pilar Mestre Del Bono (al centro, junto a Dolores Fonzi) con el equipo de “Belén”

Si bien la película está muy atravesada por la militancia y habla de una lucha que fue de un colectivo, lo trasciende completamente. Pilar Mestre Del Bono

– ¿Cómo ingresaste al reparto?

– Hice un casting con gente que conocían mi trabajo. Probé para un personaje chiquito, como secretaria de un abogado, me tomaron la prueba y Dolores Fonzi quiso que hiciera una prueba para otro personaje. Ella hace de la abogada real del caso Belén, y tiene un equipo de abogadas militantes que la ayudan a sacar a Belén de la cárcel; yo soy una de las abogadas que la ayuda. Somos tres abogadas que vamos trabajando en el caso y fue un desafío enorme.

– ¿Por qué?

– Bueno, me tocó formarme en toda la parte judicial para ver cómo era el caso. Mis textos tenían que ver con eso, con las injusticias dentro de la salud pública, entonces como que estaba muy atravesado por eso mi personaje, y fue creciendo y me fui informando un montón para poder hacerlo.

– ¿Sentís que es un personaje bisagra en tu carrera?

– Sí, totalmente. Creo que es como un regalo de la vida, porque me ha tocado militar en muchos espacios, entonces que de repente me den un papel para interpretar a estas personas que para mí son heroínas, porque han existido… Hay algo de la lucha femenina que a mí me atraviesa, las admiro, entonces interpretarlas me parece un desafío muy grande. Y también bisagra por la producción, porque fue una producción muy grande, fue un trabajo muy lindo. Y fue muy lindo que Dolores pudiera reconocer mi trabajo, porque ella se puso la camiseta para que yo estuviera.

– ¿En qué sentido?

– Y, porque también hay algo medio hostil de la industria, que necesitan gente más famosa, entonces Dolores Fonzi arriesgó mucho en poner a alguien como yo, que no era famosa, decir “yo quiero esta actriz y la quiero y la quiero”, y ponerse la camiseta para que ese papel fuera mío. Sí, es muy bisagra este rol, porque me doy cuenta de todo el trabajo que vengo haciendo y que es muy muy de a poquito, de resistir, pero que tiene su reconocimiento y sus logros…

Dolores Fonzi arriesgó mucho en poner a alguien como yo, que no era famosa, decir “yo quiero esta actriz y la quiero y la quiero”, y ponerse la camiseta para que ese papel fuera mío. Pilar Mestre Del Bono

– ¿Se conocían con Dolores?

– No, Dolores solo vio mi casting y la gente del casting, que sí me había visto actuar, me ayudó un poco como soporte.

– Hablamos de los festivales, que le abren una ventana a “Belén”. ¿A la actriz Pilar Mestre también? ¿Es una plataforma de despegue?

– Siento que una plataforma de despegue, porque puedo empezar a mostrar mi trabajo en distintos lugares. Ya que esté en una plataforma hace que empiece a ser más accesible mi material como actriz, creo que en eso está muy bueno. Pero todo esto recién está sucediendo, hay que ver con el tiempo las repercusiones. Un poco es lo mismo que me pasó con el cine y el teatro. Yo hago teatro hace años y cuando me fui a Buenos Aires a vivir, estuve actuando mucho y eso me hizo llegar al cine, porque me vieron actuar en el teatro. Es estar, estar, estar, son plataformas que vas subiendo: te ven en teatro, te piden un casting, de ahí una película, después otra… Es una cadenita que vas tejiendo y que uno se da cuenta de los logros con el tiempo.

– ¿Gusta más uno que otro?

– Me encantan los dos. Son lenguajes que parecen parecidos, pero no lo son. A nivel de actuación, yo amo el teatro y siempre lo voy a amar, es algo colectivo que adoro, que te hace crecer mucho actoralmente, que tiene un montón de cosas que son hermosas, es un amor que no entiendo de dónde viene, pero es así y así entro en la actuación. Y el cine es mucho más noble y profesional, y puedo vivir del cine, a diferencia del teatro (risas). Pero llegué al cine porque me vieron actuando en teatro.

– Pero el cine da más gran proyección nacional e internacional…

– Total, total…

– Y por ahí vas… ¿Lo podés creer?

– Todavía no, porque es como que recién filmamos la peli además… Esto ha sido todo como muy reciente, muy rápido, están todas las emociones juntas.

– Y si llega a ser candidata a en los Oscar, ni hablar…

– Sí, exacto, hay que aclarar porque por ahí hay como una mezcolanza. “Belén” todavía no está nominada, somos la candidata argentina, pero de las películas que llegan, ellos hacen una selección para decir cuáles son las nominadas. Paso a paso, viste cómo es esto…

– ¿Pero le tenés fe?

– Completamente, sí, totalmente. Aparte le está yendo muy bien, en San Sebastián la Concha de plata a mejor interpretación femenina de reparto la ganó Camila (Pláate) y ganó el premio al público en el Festival de cine Latinoamericano de Biarritz, Francia (NdeR: También recibirá el Premio Internacional del Cine en los Critics Choice Latino Cinema & Television Awards, el 24 de octubre en Beverly Hills). Igual, ya estar aquí es muy fuerte, la verdad, pero sí, hay algo que resuena.

La película

“Belén”

Dirección: Dolores Fonzi

Dolores Fonzi Compañía: K&S Films, Amazon MGM Studios. Distribuidora: Prime Video

K&S Films, Amazon MGM Studios. Distribuidora: Prime Video Género: Drama judicial / Feminismo

Drama judicial / Feminismo Sinopsis: Basada en hechos reales. Tucumán, Argentina, 2014; una joven ingresa a un hospital con un severo dolor abdominal, sin saber que está embarazada. Despierta esposada a la camilla y rodeada de policías. Es acusada de haberse provocado un aborto y, luego de dos años en prisión preventiva, es sentenciada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Una abogada tucumana, Soledad Deza, luchará por su libertad junto al apoyo de miles de mujeres y organizaciones, quienes se unirán para cambiar el curso de la historia.