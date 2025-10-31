Llega a Netflix una nueva serie de cinco capítulos con el Chino Darín como protagonista Llega a Netflix una nueva serie limitada de cinco capítulos con el Chino Darín como protagonista, escrita y dirigida por Sebastián Borensztein.

El Chino Darín vuelve a sorprender en Netflix con un papel completamente distinto a todo lo que ha hecho hasta ahora. El actor argentino será el protagonista de una nueva serie limitada de cinco episodios ambientada en plena Segunda Guerra Mundial, en la que encarna a un cantante de tango que, sin saberlo, será parte de una misión secreta en el corazón del régimen nazi.

El proyecto, escrito y dirigido por Sebastián Borensztein, ya comenzó su producción y promete convertirse en uno de los estrenos más esperados de Netflix para los próximos meses.

De qué trata la nueva serie con el Chino Darín en Netflix

Segunda Guerra Mundial. Un cantante de tango argentino. Una propuesta engañosa que lo lleva al corazón de la Alemania Nazi. Y una arriesgada misión que podría salvar al mundo.

El Chino Darín interpreta a “El Ruso” en una nueva serie limitada de 5 episodios que ya empezó su producción. Escrita y dirigida por Sebastián Borensztein, llegará próximamente a Netflix.

El nuevo desafío actoral del Chino Darín

Para el Chino Darín, interpretar a “El Ruso” representa un salto artístico y una apuesta diferente dentro de su carrera. El actor, conocido por su participación en producciones como El reino, La odisea de los giles y El ángel, asume ahora un papel con un alto grado de complejidad emocional y física.

Sebastián Borensztein, detrás de la cámara

El creador de la serie, Sebastián Borensztein, vuelve a colaborar con el Chino después del éxito de La odisea de los giles, donde el actor compartió elenco con su padre, Ricardo Darín. En esta ocasión, Borensztein asume la doble tarea de guionista y director, apostando por un relato que combina drama histórico, thriller y romance.

Netflix apuesta por las series y películas argentinas

El proyecto protagonizado por el Chino Darín se suma a una creciente lista de producciones argentinas en Netflix que han logrado gran repercusión internacional. Títulos como El Eternauta, Envidiosa o División Palermo han demostrado el interés global por las narrativas locales con identidad propia.

Desde la plataforma aseguran que la ficción tiene todos los elementos para conquistar al público internacional: una historia universal, un protagonista carismático y un contexto histórico fascinante.

El misterio detrás del título y el estreno en Netflix

Hasta el momento, Netflix mantiene en reserva el título oficial de la serie, así como los detalles del reparto completo. Lo que sí se confirmó es que la producción constará de cinco episodios y que cada uno abordará una etapa distinta del viaje del protagonista, desde su partida en Buenos Aires hasta su destino final en Alemania.

El formato de serie limitada permitirá un desarrollo narrativo intenso, sin relleno y con un cierre contundente.