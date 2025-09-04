Los Auténticos Decadentes regresan a San Juan con un show para la historia

En la historia del rock nacional hay pocas bandas que hayan logrado lo que Los Auténticos Decadentes: romper las barreras del género, llevar la fiesta a cada escenario y, al mismo tiempo, construir un repertorio que atraviesa generaciones. Con más de tres décadas de carrera, la agrupación sigue siendo sinónimo de celebración y vigencia absoluta.

Este 2025, los Decadentes vuelven a San Juan con una propuesta especial: festejar los 30 años de “Mi Vida Loca”, uno de los discos más emblemáticos de su carrera y del rock latinoamericano. Editado en 1995, aquel álbum marcó un antes y un después al mezclar rock, ska, cumbia, murga y hasta bolero, una fusión que hoy parece natural, pero que en su momento fue revolucionaria. De ese trabajo salieron himnos como “La Guitarra”, “Loco (tu forma de ser)” y “Besándote”, canciones que todavía hoy siguen encendiendo la pista en cualquier fiesta.

💘 𝐋𝐎𝐒 𝐀𝐔𝐓É𝐍𝐓𝐈𝐂𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐂𝐀𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒 regresan a San Juan para celebrar los 30 años de Mi Vida Loca. Un show único para revivir en vivo, uno de los discos más icónicos del rock latino que rompió todos los moldes al fusionar rock con otros géneros. 💘

🌴 Jardines del Auditorio Juan Victoria

📆 Sábado 6 de Septiembre – 19 hs.

🎟 Entradas en Entradaweb.com.ar, boletería del Auditorio, Hoffmann y Farmacia Echegaray.

Con un presente que los encuentra más internacionales que nunca, tras girar por México, Estados Unidos y Europa, Los Auténticos Decadentes regresan a San Juan para recordarnos que pocas bandas saben convertir un recital en una verdadera fiesta popular.

Los fans ya lo saben: no se trata solo de un concierto, sino de una experiencia colectiva donde la nostalgia, la energía y la alegría se mezclan en un mismo latido.

