Los escandalosos chats entre Melody Luz y Santiago del Azar: “Jamás me hicieron el amor así” La bailarina estalló contra su expareja por difundir sus conversaciones y la acusó de editarlos para quedar bien él.

La polémica relación entre Melody Luz y Santiago del Azar continúa dando que hablar al conocerse escandalosos chats entre ellos, en los que la bailarina le confiesa al cocinero que fue su mejor relación íntima y que no quería perderlo.

Ángel de Brito enfrentó a la influencer con las capturas de pantalla que su ex pareja se encargó de difundir y ella estalló contra el cocinero, a quien acusó de editar las conversaciones.

En las capturas, que datan de una conversación a las dos de la mañana, la bailarina le hace un reclamo a quien fue su pareja por al menos un mes: “Te comportaste como un gil porque jamás me habían hecho el amor así. Ni nada de todo lo lindo”.

“Y no, porque yo te hacía el amor en serio, con amor”, le contestó él. Ella le pidió que no se alejara: “Y no te quería perder”.

Por lo que se puede ver en el chat, él le pedía terminar la conversación: “Basta Mel, no duermo desde hace cuatro días”.

Al verse cara a cara con sus palabras, Melody apuntó contra su ex pareja por querer exponerla: “Poco hombre igual, yo nunca mostré ninguna conversación. La verdad que teníamos buenas relaciones. Corté con mi pareja, fui a buscar sexo, lo encontré, pero después me dejó deseando”.

“Mostraría los mensajes pero los eliminó todos. Yo no tengo nada que esconder, por eso no elimino nada, él ya venía eliminado cosas, las edita, las mueve, eso lo hace un impulsivo de inseguro. Porque si tenés los huevos bien puestos me hubieses eliminado cuando me dijiste “te re imagino con Alex ahora que vienen a hablar”. Después venís a espiarme la ventana, y si estamos llorando abrazados porque nos pinta vos venís a tocarme el timbre. Yo abrí la puerta con la cara que se me caía. Por suerte mostró la hilacha, me lo saqué de encima a tiempo, mirá qué poco hombre es”, concluyó.