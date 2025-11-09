Los tres coros de niños de la UNSJ emprenden una aventura musical por el universo Dirigidos por Jorge Fuentes, serán 170 las jóvenes voces sanjuaninas al servicio de un show temático que se completa con proyecciones e intervenciones de David Gardiol y Edita Sigalat, ensamble Room Band y Flor Arce.

Una atractiva propuesta vocal y musical ajusta detalles para subir a escena en San Juan. Se trata de “Un Coro Estelar”, un concierto que promete ir mucho más allá de la tradicional presentación coral. Los protagonistas son Los Jilgueritos, Coro de Niños Preparatorio y Coro de Niños y Jóvenes, las tres agrupaciones de niños de la Universidad Nacional de San Juan; 170 voces que llevarán a los espectadores a un viaje fascinante por el Universo, a través de las canciones. La cita es el miércoles 12 de noviembre en el Auditorio Juan Victoria.

Con dirección general de Jorge Fuentes y el apoyo del Centro de Creación Artística Coral de la UNSJ, la propuesta de este año hilvana, bajo la temática del Universo, un repertorio diverso, con una amplia gama de estilos y orígenes. “Hay folclore, música universal, músicas étnicas de otros pueblos… Lo que unifica es la temática en sí y que tiene que ver con los astros, el sol, la luna, los eclipses, las estrellas. También hay como citas a Star Wars, por ejemplo”, explicó Fuentes, que en 2024 hizo foco en la naturaleza y que año a año redobla la apuesta.

Una de las novedades es la incorporación de elementos escénicos y narrativos. En esta edición, el concierto contará con la colaboración especial de los titiriteros David Gardiol y Edita Sigalat, quienes se encargarán de armar “como una historia que une las canciones. No es que entra un coro, la gente aplaude, canta cuatro o cinco canciones, se va, viene otro… sino que están unidos por una historia”, apuntó el director. De este modo, los colaboradores funcionarán como un hilo conductor a lo largo de todo el concierto, que también contará con el acompañamiento del ensamble Room Band; y donde el público verá proyecciones que irán ilustrando visualmente lo que los chicos están cantando.

Según subrayó Fuentes, “el concepto no es el de la muestra anual, para que las familias vayan a ver qué hicieron los nenes durante el año. No, no. Son artistas en un escenario como el Juan Victoria, que están cantando canciones, pero dentro de un perfil muy artístico”, marcó, al tiempo que reconoció que esto es el resultado de una constante superación.

“Es como que nuestros competidores somos nosotros mismos del año anterior. Siempre decimos ‘no podemos hacer algo que esté por debajo de lo que hicimos el año pasado’, y eso nos obliga a reinventarnos e ir buscando nuevas alternativas”, declaró. Y reiteró que el objetivo es ofrecer una propuesta para la sociedad en general, que sea “un espectáculo súper ameno, divertido, que rompe con el formato tradicional de un recital coral, donde simplemente se va a escuchar”.

Claro que para concretar su vuelo, Fuentes cuenta con aliados fundamentales: los 170 niños que disfrutan de las aventuras que les propone su creativo y apasionado conductor. Pero no son los únicos y él lo destaca: “Los chicos se van entusiasmando y se sienten protagonistas realmente, pero acá las familias son la clave. Las familias acompañan, ayudan… El día de la lluvia fue muy complicado, porque mucha gente se mueve en colectivo, pero estuvieron en el ensayo en el Teatro Bicentenario, con un asistencia espectacular que habla del compromiso de las familias”, reconoció agradecido.

Los 170 chicos y chicas de las tres agrupaciones tendrán actuaciones por separado, pero también unirán sus voces en dos momentos especiales: Para comenzar la historia, interpretarán “La nave”, un título más que apropiado para esta propuesta, ya que describe el inicio de un viaje espacial. Se trata de una obra de Mariana Baggio, reconocida música, compositora y docente argentina especializada en la educación musical infantil. Y el gran final será con “A sky full of stars”, una de las canciones más conocidas y emblemáticas de la banda británica Coldplay, con “una pequeña intervención de K-Pop”.

“En verdad es un espectáculo hermoso, para todo público”, subrayó Fuentes. Y enfatizó: “Es una muy buena oportunidad para hacer una salida familiar y llevar a los chicos a ver el concierto, porque les aseguro que los va a entretener, los va a divertir y los va a hacer enamorarse del arte del canto coral”.

