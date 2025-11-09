Ferias, exposiciones y teatro: mirá lo que podés hacer hoy domingo 9 de noviembre en San Juan Hay opciones muy variadas en la provincia para cerrar la semana con una buena experiencia artística.

¿Che, qué podemos hacer hoy? Si sos el destinatario de esa pregunta, o bien quien la formula, porque no tenés ganas de quedarte encerrado en casa y te gustaría salir a dar una vuelta, te ayudamos con la respuesta. Para aprovechar el domingo -sobre todos quienes están de descanso- te contamos algunas de las propuestas que ofrece San Juan:

* ENCUENTROS

San Juan Geek Collection Expo. Exposición, talleres, juguetes vintage, dioramas. De 16:00 a 21:00, Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada libre y gratuita.

Halloween Kids Fest. Tributo a Guerreras K-Pop. Maquillaje, juegos, shows, premios, sector gastronómico. Premios para los que vayan disfrazados. A las 20:00 h, Sala del Sol. Entradas en Entradaweb

Nuestras tradiciones. Bandas en vivo, feria de artesanos. Desde las 19:00 h, en el Parque Latinoamericano de Albardón. Entrada libre y gratuita

Primer Encuentro Nacional de Maquetismo y Aeromodelismo. Desde las 18:00 h, en la Casa de la Historia y la Cultura de Albardón. Organiza: Grupo Modelismo a Escala Albardón.

* MÚSICA

Tano Feroz. Huaykil, DCKilibrio mental, Oktubre, Bajo la luna, Skaraboom. A las 17:00 h, Complejo Eliazar (Paula A. De Sarmiento pasando Rep. del Líbano, Rawson). Informes 264529489

Los arrieros huaqueños. A las 13:30 h, en Tierras negras (Calle 11 a 300 m al este de RN 40) Derecho de show $3000. Reservas al 2644992928

Luli Rodríguez y Matías Sánchez. A las 20:00 h, en el ciclo Escuchame una cosita. Donata (Libertador 3311 oeste). Entrada libre y gratuita.

* FERIAS

Plaza y Arte. Circuito de Artesanos y Manualistas, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre), de 17:00 a 21:00 h, entrada libe y gratuita.

Feria de artesanos y emprendedores. Desde las 18:00 h en Parque Lineal Libertadores de América, Caucete. Entrada gratis.

* TEATRO

Made in Lanús. Con Cecilia Dopazo, Malena Solda, Alberto Ajaka y Esteban Meloni. Dirección: Luis Brandoni. A las 20:00 h, Teatro Sarmiento. Entradas desde $36.000 a $40.000, en Entradaweb. Sinopsis: narra el encuentro de dos parejas de clase media en 1986, luego de que una de ellas regresa tras 10 años de exilio en Estados Unidos. La historia se centra en las tensiones, diferencias y afectos que surgen en el reencuentro entre Mabel y Osvaldo con el hermano de Mabel, “El Negro”, y su esposa, “La Yoli”.

Clari Sáenz. Astroclap: Unipersonal de humor y astrología. A través del humor y la energía de los 12 signos del zodiaco, vas a descubrir cómo las estrellas influyen en tu vida de una forma única, divertida y reveladora. A las 20:00 h, en Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste) Entradas en Passline

* EXPOSICIONES

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas: de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Muestra fotográfica Qhapaq Ñan – El gran camino Inca. Perú: integración y diversidad. Hasta el 24 de noviembre. Además, Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. en Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_ rawson.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 17 y 18:30, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. En Sarmiento 21 sur. Gratis.

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). Entrada libre.