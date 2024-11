Luis Miguel cerraría su gira mundial en Buenos Aires El famoso cantante desea concluir su Luis Miguel Tour en la capital argentina. Qué falta para que se confirme.

Luis Miguel estaría considerando cerrar su espectacular Luis Miguel Tour en la Ciudad de Buenos Aires. Según pudo saber Teleshow, el afamado cantante nacido en Puerto Rico, pero considerado El Sol de México, está finalizando la gira con la que viene batiendo récords de entradas vendidas en todo el mundo y habría puesto la mira en la capital argentina. De concretarse, el lugar y la fecha elegida para estos shows serían el Campo Argentino de Polo a mediados del mes de diciembre.

La gira, producida por Fenix Entertainment y CMN, había comenzado justamente en Buenos Aires el pasado 3 de agosto de 2023, con una serie de diez conciertos completamente agotados en el Movistar Arena. Desde ahí, Luismi recorrió América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa, logrando cifras impactantes: 66 shows en 2023 y 124 en 2024, cantando para un total de 3.1 millones de espectadores. El artista logró los correspondientes sold out en cada una de sus fechas el mismo día en que las entradas salieron a la venta.

El posible cierre del tour en Buenos Aires podría generar, además, un gran movimiento turístico, con la llegada de fans de Luismi provenientes de todo el continente americano. Sin embargo, su realización depende de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) otorgue los permisos correspondientes para habilitar al Campo Argentino de Polo como sede para esta vuelta.

En ese marco, los rumores y las expectativas entre los fanáticos del cantante siguen creciendo, a la espera de que se confirme no solo esta función sino también su correspondiente venta de entradas. Así, Buenos Aires, la ciudad que recibió a Luis Miguel con los brazos abiertos en su regreso a los escenarios, podría ser testigo del broche de oro de un tour que marcó un antes y un después en la historia del cantante.

El éxito del Luis Miguel Tour no solo se mide en números, sino también en impacto cultural. Según Pollstar, medio especializado en industria musical, esta gira alcanzó el primer puesto en el ranking Live 75, superando a gigantes globales como U2 y Madonna. Este gran regreso a los escenarios reafirmó su estatus como el artista latino más taquillero de todos los tiempos, con un despliegue técnico de primer nivel que incluyó un equipo de más de 150 personas, 15 músicos y 19 mariachis que viajaron por el mundo junto al cantante.

Luego de su inicio en Buenos Aires, la gira volvió a esta misma ciudad en marzo de este año. Primero, a través de la exclusiva gala de lujo organizada en La Rural: con 206 mesas con 10 comensales en cada una dispuestas mirando hacia el escenario, el salón recibió a 2200 personas que pagaron entre 800 mil y 1.800.000 pesos. El menú de la velada consistió en un cocktail de recepción, una cena de tres pasos y bebidas. Esta no fue la primera vez que el cantante ofrece una cena show, ya lo hizo en otras oportunidades en el predio de Costa Salguero.

Y además, realizó tres presentaciones en el Campo Argentino de Polo, ocasiones en las que aprovechó para recorrer buena parte de sus 40 años de trayectoria en la música. Desde el inicial “Será que no me amas”, el cantante fue pasando por sus distintas etapas, conocidas por al menos cuatro generaciones, invitando a la nostalgia, al amor y al desamor. Es por eso que no faltaron los boleros, el pop, los duetos digitales -con Michael Jackson y Frank Sinatra apareciendo en las pantallas- y su época ranchera en compañía de los mariachis. Una verdadera avalancha de hits que el público local supo apreciar y devolver con fervor al cantante, que en todo momento agradeció con su sonrisa indestructible.