Manzana se quebró al recordar su dura historia de vida: “Me tocó pasar el peor momento” El participante abrió su corazón ante sus compañeros de convivencia y emocionó a todos

Federico Farías, conocido artísticamente como Manzana, compartió emociones y lágrimas en Gran Hermano (Telefe), al revelar el camino que tomó para alcanzar sus sueños y superar la pérdida de su padre. Durante un momento íntimo del programa, emitido en el segmento de la tarde, sus compañeros debieron consolarlo en un gesto de afecto colectivo.

Antes de alcanzar la fama como streamer y cantante de RKT cumbia, dejó su Tucumán natal para buscar nuevos horizontes en Buenos Aires, un salto de fe personal que le significó enfrentar retos y superar la adversidad emocional; en especial tras la muerte de su padre cuando tenía tan solo 16 años, tal como él mismo reconoció previo al ingreso a la casa.

“Cuando me llegó el éxito fue porque me atreví a dejar mi vida pasada de Tucumán, siendo un chico, y vine acá a Buenos Aires en busca de un sueño. Y solamente confiaba en mí y era lo único que podía hacer, si no, no lo iba a lograr. Por eso recalco la confianza en uno mismo”, arrancó.

“También me tocó pasar el peor momento que es perder a un integrante de la familia. Por ejemplo, mi papá a los 16 años. De eso también surgieron muchas culpas, que hasta el día de hoy seguramente no las haya superado”, siguió con la voz entrecortada, mientras sus compañeros escuchaban cada una de sus palabras con un respetuoso silencio.

La muerte de su padre fue el instante clave, era el hombre “que lo ayudaba a crecer”, como él mismo lo graficó, y al ser el más chico de los hermanos debió cargarse al hombro con la responsabilidad de asumir un nuevo rol: “Yo, siendo el menor, más allá de mi hermano mayor, sentía que tenía que ser el hombre de la casa. No digo que él no lo fuera, pero siento que cuando se ha ido mi papá quizás esa tarea me tocaba mí”.

“No por el hecho de salir a trabajar ni nada, y mucho menos, porque mi mamá, gracias a Dios, me ha dado todo y nunca me ha faltado nada y tampoco dejó que nada me faltara, es la realidad, y ha hecho siempre todo lo posible. Pero son todas esas culpas que tengo yo encima de mí, en mi cabeza, por el hecho de no sé si soy el mejor hijo que podría haber tenido. Creo que hoy en día sí debe estar orgullosa de cómo me ha visto crecer. Yo me fui sin pensar en si iba a volver y quizá eso también me genera mucha culpa, porque obviamente la dejé sola”, siguió Manzana.

Este relato fue parte de un momento emotivo donde Farías también reflexionó sobre su crecimiento, las decisiones tomadas, y cómo impactaron en su vida, la de su madre y la de su tía.

“A pesar de que ahora ya soy grande, recién me doy cuenta algunas cosas que hay que saber de la familia, porque realmente la única familia que me queda es mi mamá y mi tía. Perdí todo, a mi abuelo, a mi papá, y solo tengo a mi mamá, mi hermano y a mi tía. Pero bueno, yo en el momento que partí de Tucumán a Buenos Aires sabía que iba en busca de mi propia vida y que, sin embargo, ese iba a ser el mayor orgullo de mi mamá”, sumó.

En ese punto destacó que nunca habló cara a cara con su madre sobre si realmente la acompañaba en esta nueva etapa porque “tampoco es algo que le preguntaría, porque quizá yo lo sé y me cuesta preguntárselo”, para luego reafirmar que “todo lo que me ha pasado de la niñez hasta la adolescencia, amar con mi vida de una manera tan fuerte, a mí me ha transformado y forjado en la persona que soy hoy”.

La historia previa a Gran Hermano de Farías incluye su evolución, desde hacer streamings en su habitación hasta convertirse en una figura reconocida en el ámbito digital y musical. Su primer éxito musical, “Que a pasao”, se viralizó rápidamente en YouTube, un logro que siguió ampliándose con colaboraciones destacadas y un creciente número de seguidores que hoy superan los 300 mil en su canal.

Su presencia y popularidad en plataformas como Twitch y TikTok consolidaron su carrera antes de entrar al reality, lo que provocó el reconocimiento inmediato por parte de otros participantes al ingresar a la competencia.

La vida personal de Farías también influyó en su trayectoria, como él mismo lo expresara; su relación con Luciana “Lulú” Macías, con quien se conectó a través de las redes sociales, añadió otro sentido a su historia y a su presente De hecho, la visita sorpresa de Luciana al Congelados de Gran Hermano fue un momento destacado, lo que reafirmó la importancia de los vínculos personales en su vida.