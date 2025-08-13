María Becerra y otro récord histórico: agotó un River en solo tres horas

Tras haber agotado en cuestión de horas las entradas para su primer show del 12 de diciembre en River, María Becerra anunció una segunda presentación para el 13 del mismo mes. “Gracias por toda esta locura”, escribió la artista en sus redes sociales luego de anunciar la nueva fecha. ¿Cuándo salen a la venta las entradas, precios y dónde comprar?

El anuncio del primer concierto en el estadio River Plate llegó tras una campaña enigmática, en la que los nuevos alter ego artísticos de María Becerra intervinieron pantallas de los principales canales de streaming del país. En cada uno de esos personajes, cobrará vida un perfil diferente de la artista.

De esta manera, Becerra se convertirá en la primera argentina en ofrecer cuatro conciertos en el estadio River Plate –dos de ellos realizados el año pasado, con localidades agotadas–.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el segundo show de María Becerra en River?

Las entradas para ver a María Becerra en River salen a la venta este jueves 14 de agosto a las 13:00 en el sitio web de AllAccess. Se recomienda ingresar con anticipación a la plataforma, puesto que los 85.000 boletos que se vendieron el martes para la primera presentación de la artista se agotaron en aproximadamente tres horas.

Cuánto salen las entradas para María Becerra en River

Los precios de las entradas para ver a María Becerra en River oscilan entre los $55.000 y los $300.000, según el sector. En todos los casos a ese precio hay que sumarle el costo de servicio que cobra la plataforma. Los clientes del banco BBVA tienen la posibilidad de adquirir sus boletos en hasta 6 cuotas sin interés. La lista de precios completa es la siguiente:

Platea Sívori / Centenario Alta: $55.000

Platea San Martín / Belgrano Alta Lateral: $60.000

Campo General (c/acceso a Sívori y Centenario Inf. y Baja): $65.000

Platea San Martín / Belgrano Alta Central: $75.000

Platea San Martín / Belgrano Media Lateral: $80.000

Platea San Martín / Belgrano Baja Lateral: $90.000

Platea Sívori / Centenario Media (Numerada): $90.000

Platea San Martín / Belgrano Media Central: $95.000

Platea San Martín / Belgrano Inferior Lateral: $105.000

Platea San Martín / Belgrano Baja Central: $115.000

Platea San Martín / Belgrano Inferior Central: $125.000

Pits: $300.000

Con 85 mil espectadores, el show de María Becerra se convertirá en el recital más grande de la historia del Estadio Monumental. Además, también será pionera del formato 360º que hasta el momento no se ha realizado en el estadio de River.

Así, demuestra que su alcance no es solo de métricas digitales. En su canal de YouTube suma casi 6 millones de suscriptores y casi 5 mil millones de reproducciones, además de 17,7 millones de oyentes mensuales en Spotify, plataforma en la que suele ocupar algún puesto del top 5 de artistas argentinos.