María Florencia Díaz López, la trompetista sanjuanina que rompió el molde y se proyecta fuera de Argentina Radicada en Buenos Aires, fundó Quintetas del Brass, única formación femenina de bronces en el país, que fue invitada al Festival Internacional de Mujeres Instrumentistas de Metal, en México, a fines de octubre.

El sonido de la trompeta, tradicionalmente asociado a la figura masculina, tiene hoy protagonistas femeninas y una de ellas es una sanjuanina que ha logrado convertirse en referente a nivel nacional. María Florencia Díaz López no solo es de las pocas mujeres que tocan trompeta en el país, sino que además creó la hasta hora única agrupación femenina de bronces en Argentina, Quintetas del Brass. Destacado, el grupo ha sido invitado para representar a Argentina en el “II Festival Internacional de Mujeres Instrumentistas de Metal”, de México, que se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre, organizado por mujeres y que busca justamente visibilizar el talento femenino en este rubro. De cara a esta actuación que marca un hito en su carrera, Díaz López dialogó con DIARIO DE CUYO.

“Es un incentivo para todas”, resume Florencia su felicidad de cara a este encuentro, haciendo un triunfo colectivo de este logro del quinteto que creó en 2020 con un objetivo preciso: “Poder generar un espacio de encuentro entre mujeres que tocan instrumentos de viento metal”, algo que describió como “totalmente atípico” en el contexto musical argentino. De hecho, reconoce que el conjunto hasta resulta atractivo a nivel visual: “Genera como algo atrapante”, sonrió, tomando esa particularidad como una oportunidad de difusión y un mensaje claro: “que genere en más mujeres el deseo de abordar estos instrumentos”.

“En Argentina somos la única formación de este tipo y creo que se justifica también porque somos muy pocas”, marcó quien comparte esta pasión con pares de Buenos Aires y Rosario: Carolina Barri (corno francés) y Laura Molina (trombón); e Ingrid Bay (tuba) y Rocío Sosa (trompeta), respectivamente.

El repertorio que llevarán al país azteca está fuertemente anclado en la música latinoamericana y argentina, con una marcada presencia de tango y folclore. Además, incluye obras académicas originales, como una a estrenar de una compositora argentina viva. “Se buscó incluir que una compositora mujer, que está viva y crea una obra para un estreno que es mundial también”, explicó, resaltando la importancia de este entramado.

Una carrera forjada en la dedicación

La elección del instrumento no fue casual para Florencia, sino más bien una decisión motivada por la sonoridad y la versatilidad. “La trompeta fue una elección de música, de sonido. Siempre me llamaba la atención descubrirla en todos los géneros y estilos que yo escuchaba, me dio curiosidad” confesó antes de resaltar “esa amplitud que le permite moverse con comodidad entre la salsa y una orquesta sinfónica”.

La artista comenzó sus estudios a los 17 años en el Departamento de Música de la Universidad Nacional de San Juan, pero su deseo de crecimiento artístico y la necesidad de explorar nuevos horizontes la llevaron a dejar la provincia.

“Me fui en 2014, que se presentó una posibilidad de poder comenzar a tocar en una orquesta clásica que hay en Chile, en la región del Maule”, dijo. Esta oportunidad se dio justo después de finalizar la carrera de Intérprete Musical en nivel pre-universitario y si bien tenía intenciones de seguir el profesorado, pensó que “algunas posibilidades suceden muy esporádicamente y creo que eso fue como una señal”. Finalmente, ratificó, ese viaje fue “un pie para empezar a emprender una carrera profesional dentro de lo que es la formación académica, la música clásica”.

Tras dos años de trabajo en Chile, la inquietud por seguir creciendo la impulsó a mudarse nuevamente. A fines de 2016, Buenos Aires se convirtió en su nuevo hogar. La Beca de Mozarteum Argentino, que obtuvo, fue de gran ayuda en esa etapa, sobre todo porque –gracias a su talento, dedicación y progreso- logró renovarla por tres años consecutivos. “Eso me dio muchísima tranquilidad, incluso económica”, marcó con gratitud quien ha dado capacitaciones en países como Bolivia y Uruguay.

Integrante de distintos elencos sinfónicos y de cámara, su formación se consolidó con el ingreso a la academia del Teatro Colón, donde se recibió como Músico de Orquesta. Y ahora está a punto de concluir la Licenciatura en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

“He apostado mucho a formarme, a seguir estudiando. La música es así, cuando uno necesita crecer artísticamente hay que estar en constante estudio. La verdad que es una cosa de dedicación de todos los días”, declaró quien ha regresado varias veces a la provincia, una para dictar una masterclass como profesora, en 2022. Pero lo que está pendiente, y lo desea profundamente, es volver como artista, a mostrar su arte sobre un escenario. “Me encantaría, es el siguiente propósito”, aseguró.