Marina Calabró y Rolando Barbano: Qué dijeron sobre la posibilidad de reconciliarse La periodista se sinceró sobre su relación con el cronista de policiales después de unas vacaciones en Miami

Después de unas vacaciones en Miami, Marina Calabró habló sobre su comentada separación de Rolando Barbano y la posibilidad de una reconciliación. La ex pareja protagonizó un momento memorable en la última entrega de los premios Martín Fierro, donde Marina le dedicó su premio al cronista de policiales llamándolo “mi amor”. Sin embargo, Barbano no la mencionó en su discurso de agradecimiento.

La Ruptura y sus Consecuencias

Este episodio desencadenó una serie de eventos que llevaron a Marina a renunciar al programa de radio de Jorge Lanata, donde ambos trabajaban juntos. La tensión entre la pareja se hizo evidente y la situación se volvió insostenible.

Marina Calabró Habla Sobre la Separación

Tras unos días de descanso en Miami, Calabró regresó al país y se sinceró en una entrevista con Nancy Duré en el programa Socios del Espectáculo. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una reconciliación con Barbano, Marina fue clara en su respuesta.

“Algunas personas dudan y dicen: «Van a volver. ¿No?»”, inquirió la panelista.

“No es algo que esté hoy sobre la mesa –comenzó Marina–. No, no es algo sobre lo que esté trabajando ni haya habido ningún tipo de acercamiento. Las cosas se dieron así. El tiempo hará lo suyo”.

¿Habrá Vuelta Atrás?

Las declaraciones de Calabró dejan en claro que, por el momento, una reconciliación no está en sus planes. La periodista parece estar enfocada en su presente y en dejar que el tiempo haga su trabajo.