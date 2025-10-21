MasterChef Celebrity presentó al famoso que reemplazará a Pablo Lescano El cantante de una popular banda sorprendió a todos al sumarse al reality culinario, mostrando su estilo único y una gran dosis de humor. Cómo fue su primer desafío.

La cocina más famosa del país volvió a sorprender a los televidentes. Tras el abandono de Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, MasterChef Celebrity vivió una jornada de cambios inesperados: Walas, el histórico cantante de la banda de rock alternativo Massacre, se incorporó al reality de Telefe y revolucionó la competencia con su estilo particular.

El domingo, la gala de eliminación había cerrado con una doble noticia. Por un lado, la despedida de Jorge “Roña” Castro, el primer eliminado de la temporada; y por otro, la renuncia de Pablito, quien explicó que debía ausentarse por compromisos laborales vinculados a su carrera musical. “Cociné con cariño, pero lo que me llevo es la clase de persona que hay acá. La pasé genial”, se despidió el músico en el aire.

Un día después, Wanda Nara abrió el programa con un anuncio que sorprendió a los participantes: “Vivimos la eliminación de Roña, pero nos sorprendió la renuncia de Pablo. Así que vamos a darle la bienvenida a un nuevo competidor. Él también es músico. Es cantante, compositor, actor con muchos años de escenario y una carrera exitosa dentro del rock. Les pido un gran aplauso para Walas”, dijo la conductora con una sonrisa.

El ingreso del artista —cuyo nombre real es Guillermo Cidade— generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina con una frase que marcó su debut: “Se fue la cumbia y entra el rock. Yo soy del rock alternativo, del pop y vengo a darles contracultura”. “Es una lástima que se nos fue Pablito ayer. Le tengo un gran respeto. Pero ahora les voy a dar rock, que también es parte de nuestra cultura”, agregó, en tono amistoso, dejando en claro que su presencia traería un aire distinto al estudio.

El músico reconoció que llega a la competencia de cocina como un aprendiz: “Una de las cosas que quiero es cocinar bien, y no me sale. Soy bastante amateur, cocino algo para amigos, en las fiestas y hago asados. Pero no sé demasiado”, confesó ante Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes lo recibieron con cordialidad y humor. De inmediato, el cantante demostró que su estilo no se limita a los escenarios. Con su voz grave y un discurso lleno de ironía, bromeó sobre su debut en la cocina televisiva: “Me asusta el jurado, les tengo mucha reverencia. Martitegui me parece tan glacial, tan distante”, dijo.

Walas, de 59 años, es uno de los referentes más singulares del rock argentino. Nació en Almagro, creció entre Parque Centenario, Congreso y Olivos, y desde chico mostró inclinación por la música y el skate. En 1986 fundó junto a compañeros del colegio Massacre Palestina, una banda que con los años se consolidó como Massacre, emblema del rock alternativo nacional. Con discos como El Mamut (2007), Ringo (2011) y Biblia-Ovni (2015), el grupo se convirtió en un clásico de culto.

Su llegada a MasterChef Celebrity no solo representa un cambio de estilo dentro del programa, sino también una oportunidad para conocer otra faceta del cantante. “Quiero aprender de ustedes, maestros”, les dijo a los jurados antes de ocupar su estación y comenzar su primera preparación frente a las cámaras.

En su primera presentación, el músico realizó un quiche lorraine, plato típico de la cocina francesa. Su preparación consistió en una masa salada rellena de jamón crudo, queso, huevo, leche y láminas de ananá para darle un toque agridulce. Betular fue el primer en darle la devolución: “La masa está perfectamente ejecutada”, comenzó. “No se bajó en los bordes, no está cruda, y la verdad que está muy bien, muy sabrosa, muy rica. Para mí se pasó un poquito de cocción el relleno, capaz que con más cantidad, se hubiera llegado a todo perfecto, pero muy buen trabajo”.

Finalmente, al momento de anunciar quiénes habían sido los mejores cocineros de la noche —y que, por lo tanto, quedaban a salvo de la gala del jueves—, el cantante fue el primero en subir al balcón, acompañado por Susana Roccasalvo, Evangelina Anderson y el influencer Ian Lucas. Un exitoso debut para la competencia en la que ya pasaron otros ídolos del rock argentino como Juanse, El Mono de Kapanga y Joaquín Levinton.