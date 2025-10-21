Mirá todo lo que podés hacer este martes 21 de octubre en San Juan: desde música y danza hasta visitas a museos Actividades para todas las edades, para hacer en grupo o de manera individual durante este martes.

Hoy, martes 21 de octubre, San Juan presenta diversas opciones para activar la semana durante toda la jornada, en distintas franjas horarias. Desde visitas a museos y muestras, hasta danza flamenca y música. Algunas son con acceso gratuito y otras aranceladas.

* MUSICA

Show en vivo. Cena show con música local. A las 23 h, en Casino de Caucete (Salvador María del Carril 432). Ingreso gratis.

* DANZA

Sueño cumplido. A cargo del Instituto Fuego Gitano que celebra sus 25 años de trayectoria con una función que revivirá la nostalgia de los primeros pasos en San Juan y el crecimiento de sus alumnas a lo largo del tiempo. El espectáculo recorrerá su historia artística a través de la musicalidad y la diversidad de estilos, comenzando con la fuerza del flamenco, la delicadeza del baile clásico, el ritmo vibrante del urbano y la sensualidad de la danza árabe, entre otros, en una mixtura de pasión, memoria y evolución. A las 21 h, en Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entrada general: $15.000

* EXPOSICIONES Y MUSEOS

Ikigai. En el marco del Ciclo Arte en la ciudad del Municipio de la Capital. Con artistas del colectivo de arte inclusivo Fuzionarte. También se exhiben piezas de Wilfredo Salinas. Hasta el 26 de este mes, lunes a viernes de 8:30 a 13.30 h y 15 a 21 h y sábados de 09 a 13:30 h con ingreso libre. En el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis

Intersecciones. Muestra con obras de Silvana Huertas, Claudia Pelayes, Silvia Ponzi y Daniela Zapata. Hasta el 5 de noviembre, lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. en Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 17 y 18:30, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. Hoy: a las 17 h, se efectuará el Club de Lectura: Ratones de Biblioteca para personas mayores de edad con baja visión y ceguera. En Sarmiento 21 sur. Gratis.

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse durante 2 meses de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.