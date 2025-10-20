MasterChef: qué famoso fue eliminado y quién tuvo que abandonar la competencia Uno decidió dar un paso al costado para enfocarse en su carrera, mientras que otro no tuvo la performance esperada.

Este domingo fue la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe). La gran sorpresa fue la renuncia de Pablo Lescano, quien decidió dar un paso al costado para enfocarse en otros compromisos laborales. En tanto, el jurado tomó la decisión de que El Roña Castro abandone las cocinas más famosos tras un mano a mano contra Luis Ventura.

“No me quiero estar emocionando, pero quiero decirles que son unos compañeros excelentes. Lamentablemente, no puedo seguir, la pasé espectacular, pero tengo muchos compromisos con la música”, dijo realmente conmovido el frontman de Damas Gratis antes de dejar su delantal y despedirse del resto de los concursantes.

Y agregó: “Creo que no había cobrado dimensión de lo que es ‘MasterChef’, pero lo que me llevó de acá son las personas. Hubo mucho cariño y la pasé genial, fue como cocinar en casa para Marita”.

Por su parte, el exboxeador no logró convencer a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis con su preparación y tuvo que dejar el certamen. Como detalle, los tres chefs se comprometieron a cocinar en los comedores que tiene el deportista y en donde le da de comer a cientos de familias que lo necesitan.