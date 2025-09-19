Micaela Leitner, la intimidad de la acróbata argentina que deslumbra en America’s Got Talent Sirca Marea es el nombre de la dupla que conforma con su esposo, el chileno Matías Cienfuegos. Ovacionados, pasaron a la Gran Final que tendrá lugar el 23 de septiembre y son firmes candidatos al millón de dólares que entrega el famoso reality. De cara a esa instancia, la entrerriana habló con DIARIO DE CUYO.

Apenas se acomodaron en la plataforma, lograron el silencio absoluto y la plena atención de todos los presentes que, sin embargo, no pudieron contener los gritos, las exclamaciones y los aplausos a medida que su número aéreo iba creciendo en dificultad y riesgo, casi hasta dejarlos sin aliento. Ni hablar cuando, a unos seis metros de altura, la talentosa pareja se vendó los ojos para ponerle aún más adrenalina a su ya temeraria performance, que por supuesto ejecutó exitosamente. Finalmente, en medio de una ovación, el dúo Sirca Marea bajó de las altura para recibir elogios y más elogios de Simon Cowell, Sofía Vergara, Mel B y Howie Mandel, figuras del reality America’s Got Talent. Y así, con otra impactante entrega de acrobacia aérea -cuadro fijo-, la argentina oriunda de Entre Ríos, Micaela Leitner, y su esposo chileno, Matías Cienfuegos consiguieron el deseado pase a la Gran Final del certamen televisivo conducido por Terry Crews para la NBC, que tendrá lugar el 23 de septiembre y que premiará al ganador con un millón de dólares y un contrato en Las Vegas. A la espera de ese momento, desde Estados Unidos, Leitner habló con DIARIO DE CUYO y contó cómo viven este momento que los ha puesto en el centro de la escena en el mundo.

“Todo es muy intenso, estoy viviendo muchas emociones, pero muy feliz con lo que hicimos, con nuestra presentación, con los resultados, con la recepción del público. La verdad es que nos sentimos plenos”, dijo a este medio Micaela, a gusto en el país del norte, que les ha abierto sus brazos. “Nosotros felices de que valoren nuestro arte, el esfuerzo y el riesgo que conlleva hacer esta disciplina”, agregó, todavía sorprendida con la repercusión que también están generando en Argentina, Chile y en Latinoamérica toda.

Popularidad en aumento

La semifinal de esta semana marcó la tercera presentación de Sirca Marea en el programa, después de las audiciones en marzo y los cuartos de final hace un mes. Sin embargo, dijo la acróbata a DIARIO DE CUYO, fueron las últimas performances las que trajeron reconocimiento masivo. “Antes pasamos más desapercibidos, nadie se enteró; pero esta vez realmente nos sentimos mucho más acompañados desde Argentina, desde Chile y eso suma un montón“, valoró Micaela, que se casó con Matías (nacido en Santiago) en 2018. Juntos han sido artistas callejeros y de circo, después viajaron a Europa y en su camioneta-hogar se van trasladando adonde el trabajo los lleve, sea como profes o presentando su nuevo acto, llamado Maroma, en cenas-show, circos o festivales. La acróbata atribuye esta creciente popularidad a la difusión que amigos y conocidos han hecho de su arte, pero también a la cercanía con el objetivo final.

“Esto se venía haciendo más grande cada vez, estamos en la etapa de las finales, más cerca de ganar un millón de dólares y de poder cumplir nuestros sueños, entonces como que la gente empieza a tener la misma ansiedad que tenemos nosotros“, explicó, complacida con el cariño y el aliento que reciben desde lejos y que no hace más que profundizar el orgullo que este dúo -Segundo Premio FiRCO 2024, galardón especial del Cirque du Soleil y reconocido en el festival Nikulin de Moscú, cuna del circo clásico- siente por sus raíces.

Es que, lo repetirá ella más de una vez a lo largo de la charla, se sienten profundamente felices de representar a Latinoamérica. Y de ganar, serían los primeros acróbatas y los primeros latinoamericanos en lograrlo. “Nos sentimos honrados de estar representando a nuestros países. Todo esto nos ha hecho potenciar un montón nuestro desarrollo técnico, nuestro desarrollo artístico, nos ha empujado a sacar nuestras mejores versiones”, declaró todavía conmovida.

Sueños y un mensaje inspirador

A pesar de pasar muchas horas en el aire, la pareja -que ya tiene compromisos agendados en Europa hasta el año que viene – mantiene los pies en la tierra. Sabe que es un paso por vez y que bien puede ser un hermoso recuerdo o algo que les cambie la vida.

“Es una bisagra en el sentido de que nos puede abrir puertas en otro mundo y en otra parte del continente que todavía no conocemos. Todavía no hemos trabajado acá y podría ser realmente la oportunidad de hacer algo grande en Estados Unidos”, afirmó, antes de atreverse a soñar con los ojos abiertos.

¿Qué harían con el millón de dólares? La argentina contó que sueñan con una casa, un lugar fijo donde vivir, un espacio para entrenar y para recibir a sus familias, cosa que de momento es imposible al no tener una vivienda. “Y me encantaría tener un perro, algo que sueño hace mucho, pero que viajando y sin un lugar fijo se me hace muy difícil porque no le puedo dar una vida sana al perrito”, confesó la paranaense.

“Quiero esperar lo mejor, obviamente, porque este es nuestro sueño, y creemos que impactamos, que la gente empatizó con nuestro acto y que se vivió un buen momento, así que confío. Pero sea lo que sea que suceda, ya ganamos con poder mostrar nuestro arte, con llegar a más público, que la gente te mande un mensaje diciendo que se emocionó… es un montón y te ayuda a reafirmar tu decisión como artista, te ayuda a seguir construyendo en ese camino en el que tanto invertiste”, declaró conmovida antes compartir una reflexión a partir de “toda esta locura”.

“Yo le digo a la gente que sí se puede soñar en grande, que se pueden cumplir los sueños si uno es dedicado, disciplinado y tiene una meta y un objetivo claros. Y también digo gracias, porque hoy gracias a toda la gente que nos ha ayudado somos quienes somos y tenemos la fortaleza de estar donde estamos”, concluyó Micaela.

La gran final de America’s Got Talent será el martes 23 de septiembre y la definición depende del público. Los seguidores del dúo pueden mostrarles su apoyo a través de sus redes sociales, @sirca.marea y @serenaleit en Instagram, donde comparten su arte y el camino hacia el gran sueño. Pero también, si tienen familiares o amigos en Estados Unidos o Puerto Rico (los únicos lugares desde donde se puede votar), instarlos a que lo hagan.

¿Qué les dijo el jurado en la ultima actuación?

“Eso fue absolutamente brillante (…) Hacen algo nuevo cada vez”. Simon Cowell

“Continúan haciendo su acto cada vez mejor, más sexy, más terrorífico y más peligroso”. Sofía Vergara

“Eso fue asombroso, fue terrorífico, fue increíble”. Howie Mandel

“Eso fue fuego, fue impecable, fue increíble. Ustedes vinieron a ganar”. Mel B