Mitad de semana, los ojos (y las ganas) ya están puestos en el finde, pero no hay por qué esperar para salir, pasear y aprovechar la cartelera cultural sanjuanina, que incluso hoy tiene atractivas propuestas para aprovechar. Te contamos algunas:
* MÚSICA
Muestra final de saxofón. A cargo de la Cátedra de Saxofón del Departamento de Música. A las 18:00 h, subsuelo del Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.
Leslie. Latinos, melódicos y bailables. A las 23:00 h, en Casino del Bono Park (Av. José Ignacio de la Roza 1946 oeste). Entrada libre y gratuita.
* CINE
Goldfinger 007. Con Sean Connery y Honor Blackman. En el marco del ciclo Grandes clásicos del cine mundial coordinado por Carlos Cerimedo. A las 20:30 h, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ (Av. José Ignacio de la Roza 230 oeste). Entrada gratis
* EXPOSICIONES Y VISITAS
Bosques Nativos 2025. Exposición de fotografías del concurso de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Visitas: lunes a viernes de 9 a 18 h. Sábado de 10 h a 18 h, domingos de 15 a 18 h. en Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre.
El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.
Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 17 y 18:30, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. En Sarmiento 21 sur. Gratis.
Entre el cielo y la tierra. Muestra de arte de 18 Mundos. Hasta el 30 de noviembre. Puede visitarse de lunes a sábado, de 9:30 a 13 y de 16 a 21 h. Centro Cultural Estación San Martín (Santa Fe y España). Entrada libre y gratuita
Teatro del Bicentenario. Visitas: de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com
Museo Franklin Rawson. Foyer: Topografías del habitar(se), exposición de estudiantes, cátedra Investigación en Artes Visuales II (DAV, UNSJ). Además, Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. en Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_ rawson.
Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del mail mu seohistoricoprovincialavg @gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.
Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.