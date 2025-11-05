Daños en el Molino Viejo de Huaco: la Dirección de Patrimonio de la provincia se suma a la búsqueda de una solución Lo confirmó Gladys González, directora del área, quien dijo a DIARIO DE CUYO que la próxima semana viajarán a Huaco para ponerse en contacto con los propietarios.

Dado el deterioro que presenta el Molino Viejo de Huaco, acentuado por el temporal de marzo pasado, la familia propietaria lanzó recientemente una campaña solidaria para reunir materiales y herramientas para paliar los serios daños que sufrió. La cruzada, que pronto concitó la atención de los sanjuaninos, puso en el tapete una realidad que reviste cierta complejidad: Es que si bien se trata de una propiedad privada, fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 2000, y ese estatus impone ciertos pasos a seguir en cuanto a las intervenciones que allí se realicen, esencialmente ante la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, organismo de la Secretaría de Cultura de la Nación. Pero fue contraponiendo la “burocracia” que suponen esos trámites con la “urgencia” que demandan los arreglos, que los propietarios del Molino Dojorti -esgrimiendo tal condición- lanzaron la cruzada.

En este escenario, DIARIO DE CUYO consultó a la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia. En diálogo con este medio, su directora, Gladys González, dijo que están al tanto de la situación y confirmó que viajarán a Huaco la próxima semana para ponerse en contacto con la familia propietaria del Molino y así articular acciones que permitan encontrar una solución a los problemas. La funcionaria, quien subrayó que “lo que corresponde es poner en conocimiento a la Comisión Nacional”, comentó que la idea es realizar un nuevo relevamiento del Molino si es necesario, actuar como nexo ante el organismo nacional elevando los informes pertinentes e incluso contribuir en la búsqueda de apoyo material que permita afrontar esas reparaciones; dado que la “Comisión Nacional de Monumentos…” -que evalúa y autoriza las acciones que se hagan sobre estos bienes- no se ocupa del financiamiento.

“Cuando un bien está declarado Monumento Histórico Nacional, todo lo que se haga en ese bien se debe informar a la Comisión Nacional. Nosotros nos hemos enterado de la campaña por los medios, no nos han informado nada oficialmente, pero vamos a intervenir. Como es un bien privado, siempre dependemos de que los dueños autoricen, pero la idea es ir y hablar con la familia, hacer un nuevo relevamiento y darles todo el asesoramiento que ellos necesiten. Nos ponemos a disposición”, expresó González, quien manifestó que Patrimonio hizo un relevamiento tiempo atrás. “Nuestra función es ayudarlos como dueños del bien para hacerles más fácil el camino. Seremos ese nexo con Nación, para ayudarlos, porque entendemos también cuál es la situación”, agregó la funcionaria. “Podemos hacer una inspección y ver lo que se tiene que hacer, eso lo informamos a la Comisión, o sea que no será necesario que ellos hagan ese paso, lo podemos hacer nosotros y haremos algunas recomendaciones”, sumó, dejando en claro que se habla de solucionar problemas urgentes, no de una restauración, que implicaría otro tipo de gestión y de trabajo, mucho más profundo y a cargo de especialistas.

Luz verde

La arquitecta Cristina Monfort es delegada adjunta de la “Comisión Nacional de Monumentos…” y también es miembro del Consejo de Patrimonio Cultural y Natural de San Juan, que interactúa con la Dirección de Patrimonio. Consultada sobre este tema, coincidió en que lo indicado es que la familia propietaria del Molino eleve una solicitud antes de realizar cualquier intervención en el lugar. “Elevado el proyecto, la Comisión Nacional toma conocimiento, aprueba los trabajos y emite resolución. La Comisión no hace el trabajo, ni tiene fondos para hacerlo, pero sí lo aprueba”, contó.

Sin embargo, Monfort aclaró que la “Comisión Nacional…” aprobó trabajos en el Molino de Huaco en 2023 y que, como la Dirección de Patrimonio de la provincia presentó un diagnóstico en septiembre pasado, que también fue aprobado por el Consejo; desde el área técnica de la “Comisión Nacional….” le informaron que “solo habría que hacer una actualización técnica” e “informar cuando se inicien los trabajos mediante un registro fotográfico”.

“En la nota (que hizo DIARIO DE CUYO con Rubén Dojorti, al frente de la campaña para recolectar materiales y herramientas), los propietarios dicen que eso va a llevar mucho tiempo, pero no es así, porque ya está aprobado, eso no sería un inconveniente desde Nación. Sí deben informar a la Dirección de Patrimonio, y la Dirección debe informar al área técnica de la Comisión Nacional”, apuntó Monfort. “Los trabajos están autorizados, así que no habría problemas -repitió-. Me parece que lo importante ahora sería la coordinación. Hay varias áreas que están involucradas, solo hay que terminar de darle forma”, apuntó la profesional, que reconoció que “es verdad que hay urgencias y no se puede esperar”.

Con luz verde para avanzar

MIRA TAMBIÉN Mirá lo que podés hacer el miércoles 5 de noviembre en San Juan

Qué dice la Comisión Nacional

Finalmente, DIARIO DE CUYO pudo mantener una breve comunicación con el arquitecto Fernando Ferreyra, director de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. El funcionario nacional informó que el propietario del bien puede encarar los arreglos, pero ratificó que “deben siempre informar a la Comisión sobre el proyecto y cuándo comienza. Nosotros hacemos el seguimiento”; y aclaró que, de no presentar el informe, se los intima.

“Igual hablo en sentido genérico. El Molino ya había avisado, en 2023 se les aprobó el proyecto. Hay que ver si hay algún cambio nuevo, nada más. Ahora tendrán que actualizar el proyecto e informar. Se les va a pedir que informen de todo lo actuado a la Comisión”, marcó.