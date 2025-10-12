Mirá todo lo que podés hacer este domingo 12 de octubre Si no sabés dónde ir o qué hacer durante el día y la noche sanjuanina, entérate de las diversas propuestas culturales en materia musical y teatral. Encontrá y agendá todas las actividades artísticas pensadas para hoy.

La movida artística y cultural de este domingo cuenta con una buena oferta de espectáculos al aire libre, para la hora del almuerzo, con sonidos y estilos tradicionales. Y también cenas show y hasta sesiones de milonga.

Actuarán Mikaela, Daniel Giovenco, Grillo Malbrán, el grupo Sin Ley, Diego Villegas, Gajos de Pinono, La Quimera y varios artistas más de la escena sanjuanina.

En cuanto al arte escénico, llega la Compañía Bla Bla al Teatro Sarmiento con su comedia “Modelo Vivo Muerto”, una genial puesta para divertirse y reflexionar.

Y en otro apartado, una numerosa oferta de ferias de emprendedores y artesanales para buscar el regalo ideal y quedar muy bien para el Día de la Madre.

Como es habitual, también se podrá realizar todas las exposiciones y visitas guiadas en diferentes espacios y museos para ampliar conocimientos.

*MÚSICA

Planeta Mikaela. Presenta su show ‘Canto porque me la banco’. 23 hs. Bernardo Bar (Lateral de Circunvalación 618 este). Reservas: 2645101144.

Trova y Folklore Cuyano. Con Daniel Giovenco, Grillo Malbrán y Gringo Cevinelli. 13 hs. Cena show con opción $25.000. Nogoli (Calle 12 de Octubre este). Reservas: 2664381049.

Sin Ley. 19 hs. Tour ‘A los chicos de mi barrio’. Quattro Summer Club (San Miguel sur entre Calle 6 y 7). Entradas: $20.000.

MIRA TAMBIÉN El gran ilustrador argentino Eduardo Risso pasó por San Juan y dejó su magia

Diego Villegas. 13 hs. Almuerzo show en Tierras Negras (Calle 11 antes de Ruta 40 – Pocito). Reservas: 2644992928. Derecho a show $3.000.

Peña del sol. 12 hs. Con Seba Garay, El Sietecincuenta. Conducción Javier Recabarren. La Bonita (Santa Lucía).

Amigos de la danza. Peña Folklórica. 12 hs. Patio de comida y bebida. Labriegos, Gajos de Pinono, Peque Bonardi, La Quimera, Academia Municipal de Rawson, Ecos de Santa Lucía y Cuyum. Complejo Elíazar (Paula de Sarmiento y República del Líbano).

Luz de Cuyo. Presenta show ‘Guardiana de mi ausencia’. 21 hs. Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur – Rivadavia). Entradas: $8.000, en puerta $10.000. Anticipadas: EntradaWeb.

Lanita y Francisco López. Ciclo de Música Escuchame una cosita. 20 hs. Donata (Libertador 3311 oeste). Entrada libre y gratuita.

*TEATRO

Modelo Vivo Muerto. 21 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entrada: $25.000, $20.000, $17.000 y $15.000. Anticipadas en EntradaWeb.

MIRA TAMBIÉN Boom de ferias de artesanos y emprendedores sanjuaninos: el domingo 12 habrá al menos una docena para recorrer en la provincia

Gonzalo Robelis. 21 hs. Ciclo Tiritos de comedia. Molleja Studio (9 de Julio 322 este).

*DANZAS

Noche de Milonga. DJ y pista libre. Cena show con entrada gratuita. gratuita Casino del Bono de Rawson (Torino 583 oeste – Villa Krause). Reservas: 2644740782.

*FERIAS

Feria Día de la Madre. 15 hs. Paseo Skate Park de Ullum.

La Feria de los Sueños. Gastronomía: delicias caseras, comidas rápidas, postres y bebidas. Ropa y accesorios con diseños únicos18 hs. Maquillaje y cuidado personal. Artesanías y productos hechos a mano, ideales para regalar o darte un gusto. Club Lawn Tennis (Parque de Mayo).

MIRA TAMBIÉN Huaykil: el rock sanjuanino late en la Televisión Pública

Santa Feria. 16:30 hs. Il Pilonte Bar (Meglioli 159 sur).

Feria de artesanos de Santa Lucía. 16:30 hs. Plaza de Santa Lucía.

Tienda del Chalet. Edición Día de la Madre. Chalet Cantoni (Libertador 3339 oeste). 16:30 hs.

Feria El Paseito. 18 hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Entrada libre.

Feria del Mercado Artesanal. Día de la Madre. 17 hs. (25 de Mayo y España).

Feria Meraki. 15 hs. Salón El Prado (Calle 5 y Alfonso XIII).

Feria Eureka. 18 hs. Rocknrolla (Libertador 2225 oeste).

Feria Launch. 17:30 hs. Don Hipólito (Libertador este e Hipólito Yrigoyen).

Feriamos. 18 hs. Salón Calivar (Rastreador Calivar 1332 norte antes de Coll). Gratis.

MIRA TAMBIÉN El elenco de la serie Ahsoka completa la etapa de grabaciones y aumenta la ansiedad de los fans

*EXPOSICIONES Y MUSEOS

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 13 de octubre. Lunes a sábados, de 9 hs. a 21 hs. Además visitas guiadas por El edificio lunes a viernes de 9 hs. a 19 hs.; sábados, domingos y feriados de 11 hs. a 19 hs. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Francia hasta el techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella, antiguas piezas arquitectónicas del siglo XIX. Podra visitarse hasta el 17 de octubre, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis.

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa,Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas generales: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Sarmiento y Av. Libertador. Gratis.

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.

Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 a 21 hs.