Mirá todo lo que podés hacer este domingo 5 de octubre en San Juan Desde una milonga local hasta una excelente pieza teatral con Inés Estévez y Germán Palacios, pasando por el recital de Manuel Wirtz y espectáculos de folclore, las opciones son muy variadas.

¿Qué hacemos hoy domingo? Para los que quieran pasar un buen rato fuera de casa, la marquesina sanjuanina tiene opciones variadas. Desde lo musical, el folclore acompañará los almuerzos y las sobremesas; mientras que por la noche, Manuel Wirtz puede ser un buen plan para culminar la semana. El teatro es otra salida muy válida, con diversas propuestas y entre ella la aclamada pieza “El hombre inesperado”, que estrenó en el Maipo y llega a San Juan en gira nacional. Pero hay más: festival gaucho con jineteada, ferias varias, poesía, exposiciones, una invitación para los gamers y hasta una pista para bailar tango.

* MÚSICA

Peña La escondida. Desde las 12 h, con Paola Hascher, Dúo Díaz-Heredia, Carlos Figueroa, Los Gajos de Pinono, La trova de Ansilta. Animación Walter Lima. Entradas $8.000. En La Escondida (Costa Canal o Chacabuco, entre 10 y 11, Callejón Tivani, Pocito) Reservas 2644867294

Juntada cuyana. De Nico Barros. Con Trío Los Barros, Nuevo Encuentro, Luis Páez, Daniela Olivera y Dúo Oviedo-Barros. Cierre bailable con La nueva Pai. Desde las 12 h, Unión Vecinal de la Villa Huarpes (Calle 5 y Ruta 40). Entrada $5000. Informes al 2644502352

Abelino Cantos. 13:30 h, Bernardo (Lateral de Circunvalación 618 este, antes de Av. José Ignacio de la Roza). Reservas al 2645101144

El Malón. 14:30 h, Patio de comidas del Vea (25 de mayo antes de Jujuy) Reservas al 2645465230

Manuel Wirtz. A las 21 h, Auditorio Juan Victoria. Entradas en entradaweb y boletería.

* FERIAS

Circuito de artesanos y manualistas. De 17 a 21 h, Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Entrada gratis.

Feria Manija. Ilustraciones, fanzines, juegos, juguetes retro, antigüedades, cassettes, CD’s, consolas, etc. De 17 a 21 h, en Plaza Ejército Argentino (Urquiza y Juan Jufré) Entrada gratis.

* FESTIVALES

Festival de jineteada y destrezas gauchas. Agrupación Nuestra Patrona de Santa Lucía. Final de la clasificatoria a Jesús María. Cierre bailable con Tres para el canto. Predio Camping Don Bosco (RN 20, Santa Lucía). Desde las 8.30 h, entrada $5000.

* ENCUENTROS

Gaming Desafío San Juan. Desde las 15 h, Complejo La Superiora (Dr. Ortega y Conector Sur). Entrada $8.000 y combo 4 .personas 28.000 en boletería y online en Avantti.io

* LITERATURA

Slam Reloj de arena. Desde las 17 h, Jardines del Auditorio Juan Victoria. Slam de poesía, fanzines, stream en vivo, feria literaria y artística. Entrada gratis.

* TEATRO

Fábrica de sueños. A las 18 h, Teatro de Albardón. Entrada desde $5.000 en Entradaweb

Show de impro. Improvisador invitado: Pablo Abr. 20 h, Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia)

El hombre inesperado. Con Inés Estévez y Germán Palacios. A las 20 h, Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entradas $35.000, en Tuentrada.com

* MILONGAS

Asociación Milongueros de San Juan. Celebración del 10mo. aniversario. TDj: Daniel Fernández. De 21 a 1 en SUOEM (Gral. Paz antes de Suipacha). Entrada general $5.000

* EXPOSICIONES y MUSEOS

Incursión en colores. Primera muestra individual de Sonia Leza. Hasta el 4 de octubre. En la Sala Mario Pérez del Complejo La Superiora (Dr. Ortega y Conector Sur). Gratis

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Florencia y Andrés Irustia Dessesff, hasta el 2 de noviembre, de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.

Museo Franklin Rawson. Foyer: Muestra de estudiantes de la carrera de artes visuales de la FFHA-UNSJ titulada: ‘Poéticas que crean comunidad: diálogos y procesos del hacer artístico’. Además, Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Gratis.

Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 a 21 h.