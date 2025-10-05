¿Qué hacemos hoy domingo? Para los que quieran pasar un buen rato fuera de casa, la marquesina sanjuanina tiene opciones variadas. Desde lo musical, el folclore acompañará los almuerzos y las sobremesas; mientras que por la noche, Manuel Wirtz puede ser un buen plan para culminar la semana. El teatro es otra salida muy válida, con diversas propuestas y entre ella la aclamada pieza “El hombre inesperado”, que estrenó en el Maipo y llega a San Juan en gira nacional. Pero hay más: festival gaucho con jineteada, ferias varias, poesía, exposiciones, una invitación para los gamers y hasta una pista para bailar tango.
* MÚSICA
Peña La escondida. Desde las 12 h, con Paola Hascher, Dúo Díaz-Heredia, Carlos Figueroa, Los Gajos de Pinono, La trova de Ansilta. Animación Walter Lima. Entradas $8.000. En La Escondida (Costa Canal o Chacabuco, entre 10 y 11, Callejón Tivani, Pocito) Reservas 2644867294
Juntada cuyana. De Nico Barros. Con Trío Los Barros, Nuevo Encuentro, Luis Páez, Daniela Olivera y Dúo Oviedo-Barros. Cierre bailable con La nueva Pai. Desde las 12 h, Unión Vecinal de la Villa Huarpes (Calle 5 y Ruta 40). Entrada $5000. Informes al 2644502352
Abelino Cantos. 13:30 h, Bernardo (Lateral de Circunvalación 618 este, antes de Av. José Ignacio de la Roza). Reservas al 2645101144
El Malón. 14:30 h, Patio de comidas del Vea (25 de mayo antes de Jujuy) Reservas al 2645465230
Manuel Wirtz. A las 21 h, Auditorio Juan Victoria. Entradas en entradaweb y boletería.
* FERIAS
Circuito de artesanos y manualistas. De 17 a 21 h, Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Entrada gratis.
Feria Manija. Ilustraciones, fanzines, juegos, juguetes retro, antigüedades, cassettes, CD’s, consolas, etc. De 17 a 21 h, en Plaza Ejército Argentino (Urquiza y Juan Jufré) Entrada gratis.
* FESTIVALES
Festival de jineteada y destrezas gauchas. Agrupación Nuestra Patrona de Santa Lucía. Final de la clasificatoria a Jesús María. Cierre bailable con Tres para el canto. Predio Camping Don Bosco (RN 20, Santa Lucía). Desde las 8.30 h, entrada $5000.
* ENCUENTROS
Gaming Desafío San Juan. Desde las 15 h, Complejo La Superiora (Dr. Ortega y Conector Sur). Entrada $8.000 y combo 4 .personas 28.000 en boletería y online en Avantti.io
* LITERATURA
Slam Reloj de arena. Desde las 17 h, Jardines del Auditorio Juan Victoria. Slam de poesía, fanzines, stream en vivo, feria literaria y artística. Entrada gratis.
* TEATRO
Fábrica de sueños. A las 18 h, Teatro de Albardón. Entrada desde $5.000 en Entradaweb
Show de impro. Improvisador invitado: Pablo Abr. 20 h, Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia)
El hombre inesperado. Con Inés Estévez y Germán Palacios. A las 20 h, Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entradas $35.000, en Tuentrada.com
* MILONGAS
Asociación Milongueros de San Juan. Celebración del 10mo. aniversario. TDj: Daniel Fernández. De 21 a 1 en SUOEM (Gral. Paz antes de Suipacha). Entrada general $5.000
* EXPOSICIONES y MUSEOS
Incursión en colores. Primera muestra individual de Sonia Leza. Hasta el 4 de octubre. En la Sala Mario Pérez del Complejo La Superiora (Dr. Ortega y Conector Sur). Gratis
Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Florencia y Andrés Irustia Dessesff, hasta el 2 de noviembre, de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com
Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.
Museo Franklin Rawson. Foyer: Muestra de estudiantes de la carrera de artes visuales de la FFHA-UNSJ titulada: ‘Poéticas que crean comunidad: diálogos y procesos del hacer artístico’. Además, Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.
Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Gratis.
Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 a 21 h.