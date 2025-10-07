Mirá todo lo que podés hacer este martes 7 de octubre en San Juan: conciertos, actividades recreativas y visitas Actividades para todos los bolsillos, para el disfrute de niños, jóvenes y adultos en San Juan.

¿No sabés que hacer? Hoy martes 7 de ocubre, hay distinas acciones organizadas para aprender, formarse, divertirse y también para relajarse, aranceladas y también con ingreso gratis.

* MÚSICA

KAGEL 18.IX.2008. Espectáculo inmersivo de teatro musical en homenaje al gran compositor argentino, Mauricio Kagel, uno de los compositores más completos de su generación. Con el Ensemble Écoute y la dirección del pianista Fernando Palomeque, uno de los músicos argentinos más reconocidos de su generación, con 7 jóvenes compositores/as desde Francia, Corea del Sur, Alemania, Italia, Polonia, Bélgica y Argentina. La obra permitirá a los espectadores situarse en 1931 y el 2008. A las 21 h, en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada gratis

* ENCUENTROS

María Juncal. Desde Madrid, en su gira 2025 por Latinoamérica, llega a San Juan. Es uno de los exponentes del baile flamenco de este siglo. Cursillos para nivel bajo: Técnicas y alegrías; y nivel intermedio alto: Técnica y bulerías. Informes e inscripciones al 261 7091662.

* EXPOSICIONES Y MUSEOS

Historias de taxis. Muestra de Marcelo Uliarte con cerca de una veintena de obras. Hasta fin de octubre. Visitas: Miércoles a sábados de 18:00 a 21:00 h. La entrada es gratis

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 13 de octubre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Incursión en colores. Primera muestra individual de Sonia Leza. Hasta el 4 de octubre. En la Sala Mario Pérez del Complejo La Superiora (Dr. Ortega y Conector Sur). Gratis.

Casa Natal de Sarmiento. Hoy: Conversatorio “Sarmiento, el camino como nexo y sus huellas” por la Asociación Amigos Casa Natal de Sarmiento a las 10:30 hs. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Gratis.

Francia hasta el techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella, antiguas piezas arquitectónicas del siglo XIX. Podra visitarse hasta el 17 de octubre, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis.

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse durante 2 meses de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.