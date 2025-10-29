Para hoy hay algunas propuestas interesantes para descubrir, entre la música popular y el teatro alternativo.
Para empezar, el Coro Preuniversitario de la UNSJ presentará el espectáculo “Armonías en vuelo” en una función especial esta noche en el Auditorio Juan Victoria. Por su parte, el solista dedicado a la música latina, pop y bailable, Alfredo Lucero, animará la cena show en el Casino del Bono Park, con entrada gratuita.
En la Sala Cooperativa Teatro de Arte, una experiencia singular que combina la expresión del arte escénico y la degustación de buenos vinos varietales. También, habrá diversas exposiciones y visitas guiadas a los espacios culturales más importante de la provincia para conocer el universo creativo de los artistas sanjuaninos.
*MÚSICA
Armonías en vuelo. Coro Preuniversitario. 21 hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Bono contribución $3.000. Coro invitado Coro Casa Natal Sarmiento.
Alfredo Lucero. Latinos, pop y bailable Casino del Bono Park (Ignacio de la Roza 1946 oeste). Gratis.
*TEATRO
El Museo del Vino. 21:30 hs. Elenco Variedad Incierta. Reservas: 2645724340. Función del Congreso Argentino e Internacional de Teatro Comparado. Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este). Una experiencia sensorial consiste en presenciar una obra de teatro y disfrutar de un vino producido especialmente para la ocasión. En escena, doce artistas dando vida a una versión no regionalista sobre la vitivinicultura en San Juan. Entrada: $13.000. Edición limitada obra más una botella de vino: $20.000. Reserva compartida: 2 entradas más una botella de vino: $30.000.
*EXPOSICIONES Y MUSEOS
Bosques Nativos 2025. Exposición de fotografías del concurso de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Visitas: lunes a viernes de 9 a 18 h. Sábado de 10 h a 18 h, domingos de 15 a 18 h. En Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre.
Intersecciones. Muestra con obras de Silvana Huertas, Claudia Pelayes, Silvia Ponzi y Daniela Zapata. Hasta el 5 de noviembre, lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. en Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.
El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.
Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 17 y 18:30, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. Hoy: a las 17 h, se efectuará el Club de Lectura: Ratones de Biblioteca para personas mayores de edad con baja visión y ceguera. En Sarmiento 21 sur. Gratis.
Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse durante 2 meses de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com
Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.
Historias de taxis. Muestra de Marcelo Uliarte con cerca de una veintena de obras. Hasta fin de octubre. Visitas: Miércoles a sábados de 18:00 hs. a 21:00 hs. Entrada gratis. Artify (Córdoba 519 oeste).
Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.
Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del mail mu seohistoricoprovincialavg @gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.
Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 a 21 hs.