Fin de semana a pleno. El sábado es uno de los días preferidos para armar una salida con amigos o familia y por que no también solos. Y San Juan ofrece un abanico de opciones como para cubrir al menos la mayoría de las preferencias. Se puede optar por ir a recorrer exposiciones y museos, con obras de artistas visuales maravillosos; disfrutar de una puesta teatral o bien dormir una siesta y prepararse para ser parte de la movida nocturna, que ofrece un lindo mix de artistas locales, nacionales e internacionales, entre ellos la reconocida murga uruguaya Agarrate Catalina, que trae toda su impronta al Teatro Sarmiento. Aquí va una hoja de ruta que será tu aliada a la hora de planificar.
* MÚSICA
Pelado Cordera. En el marco del festival San Juan Florece, desde las 18 hs, en el Anfiteatro Buenaventura Luna del Auditorio Juan Victoria. Entradas $35.000. Food trucks, plaza kids, feria de emprendedores.
Teniente Cuero trío. Desde las 19 hs en Pier Bar (Punta Negra) Der. a show $3.500
Palo Santto. 15° Aniversario de ‘La banda más fiestera”, a las 20 hs en el Teatro Oscar Kummel (Mendoza 2773 sur) Villa Krause. Entradas en Avantti
Fungis, Gigante Azul, Otro Lenguaje. Desde las 21 hs en Umbral cervecería (Mendoza Norte esquina San Juan, Chimbas) Anticipadas $5000
Agarrate Catalina. Murga, desde Uruguay. A las 21:30 hs en Teatro Sarmiento. Entradas en Entradaweb.com.ar, desde $30.000 a $45.000
Los Dinámicos. A las 22 hs, Patio de comidas del Vea (Jujuy y 25 de mayo). Reservas 2645465230
Lunivera. Rock nacional. Apertura 22 hs, en Vintage Lounge Bar (Ignacio de la Roza 1974 oeste – Rivadavia). Reservas 264413611
Raza mundana y Meff. A las 22 hs, Intruses Live (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)
Gon Trío. A las 22 hs, en La Salmuera (Calle Chacabuco Sur y Calle 7, Pocito) Reservas 264154464059
Superuva. Inivtados: Delmate y Después de viejos. A las 22 hs en Mamadera (Lateral de Circunvalación 1959 norte)
TÏmo. A las 22 hs, en El Faro (Landa esquina Cervantes, Santa Lucía). Reservas al 2645899188
Sin documentos. A las 22:30 hs, La Kelita (restaurante del Jockey Club) Reservas al 2644194896
Fernando Aguilera & Los energúmenos. Show 1er. aniversario con invitados. A las 22:30 hs, Cantina del Lawn Tennis Club (Parque de Mayo) Der. de show $3.000
Meoldía Leiva. Tango. 22:30 hs, El sanjuanino Resto Bar (Av. Libertador 2671 oeste) Reservas al 2644988456. Der. de show $4000.
De la lora. A las 22:30 hs, Barcelona Bar (Av. Libertador 1438 oeste)
Oscar Williams. A las 22:30 hs, Bernardo (Lateral de Circunvalación 618 este). Reservas: 2645101144.
Vía 66 rock. A las 23 hs, en El bar del Titi (España y Tacuarí) Derecho de show $3.000
Iracundos por siempre. A las 23:30 hs, Casino del Bono Park (Ignacio de la Roza 1946 oeste). Entrada libre y gratuita
Pepo Lara y Karicia. Desde la medianoche en Complejo Eliazar (Paula A. De Sarmiento pasando Rep. del Líbano, Rawson) Reservas al 2645294897
Sesion Jazz – Sushiclub. Este sábado 27, en calle Laprida 923 Oeste. Reservas al 2644578494
* TEATRO
Muestra del taller. Adultos nivel 1, dirección Carolina Russo. A las 21 hs, Cine-Teatro de Albardón
El método Mandelbaum. A cargo de Impro Teatral. A las 21 hs, Espacio Franklin Teatro de arte (Entre Ríos 1116 sur)
Pulso escénico. Obras breves de teatro. A las 22 hs, en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia)
Lo dejamos acá. Con Juli Coria e Int Zúñiga. Dirección Martín Golber. A las 22 hs en Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste)
* FERIAS
Expo emprendedores. Artesanos, feriantes, shows artísticos. Desde las 17 hs, Anfiteatro de la plaza Santa Rosa de Lima (25 de mayo) Entrada libre y gratuita.
* ENCUENTROS
Elección de la reina del adulto mayor. Desde las 18 hs, Complejo Turístico-Religioso Ceferino Namuncurá (San Martín)
Juventudes en primavera. Bandas en vivo, entretenimiento. En el Parque de Chimbas. Entrada gratuita.
* EXPOSICIONES y MUSEOS
El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 13 de octubre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.
Incursión en colores. Primera muestra individual de Sonia Leza. Hasta el 4 de octubre. En la Sala Mario Pérez del Complejo La Superiora (Dr. Ortega y Conector Sur). Gratis
Francia hasta el techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella. Podra visitarse hasta el 17 de octubre, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis
Blanco Negro. Ciclo y muestra plástica con obras de Adriana Carbajal, Humberto Costa, Pablo Henríquez, Graciela Manzano, Aguil Jorge Marún, Estela Milán y Luis Romero. Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis. Habilitada durante todo el mes de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 h; y sábados de 9 a 13 h.
Condición Humana. Muestra en solitario de de Inés Lalanne. Además, dos grandes colecciones pertenecientes al Museo Franklin Rawson: Ischigualasto y Ruta 150. Hasta el 3 de octubre. Disponible lunes a sábados, de 9 a 13 y de 16 a 21 h, en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratis.
Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Florencia y Andrés Irustia Dessesff, hasta el 2 de noviembre, de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com
Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. De lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.
Museo Franklin Rawson. Foyer: Muestra de estudiantes de la carrera de artes visuales de la FFHA-UNSJ titulada: ‘Poéticas que crean comunidad: diálogos y procesos del hacer artístico’. Además, Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías sanjuaninas, certificadas. De lunes a sábados de 9 a 14 h. En España 330 norte. Consultas al 2645814501. Entrada libre y gratuita.
Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 h con cita previa a través del mail museohistoricoprovincialavg@gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.
Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 19 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas históricas: Lunes, martes, jueves y viernes: 9:30, 11, 12:30, 15, 16:30 h y 18 h. Sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. Gratis.
Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 a 21 h.