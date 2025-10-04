Mirá todo lo que podés hacer este sábado 4 de octubre en San Juan: desde shows nacionales y locales, hasta tablao y teatro Acciones culturales y artísticas para que los sanjuaninos lleven a cabo tanto en la mañana como en la tarde y en la noche.

Este sábado 4 de octubre, San Juan presenta actividades para hacer en familia, entre amigos o a solas, según el estado de ánimo que pinte. Algunas son con entrada gratis y otras aranceladas.

* MÚSICA

Destino San Javier. 20:30 h, Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Entradas: $60.000, 50.000, 40.000, 35.000 y 30.000, en boletería y online en Entradaweb.

Mixtura, música en familia. 21:30, Espacio Teatral TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia). Entrada: $10.000

Leda del Revés. 21:30 h, Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario (España casi Córdoba). Entrada: $8.000

La Cubanía Social Club. Con Tu Son Son y la Rodríguez Band. 22, CUIM UNSJ (Ignacio de la Roza y Meglioli). Entradas: $10.000.

Qué Dúo y Leo Altamirano. 22 h, Patio de comidas del Vea (Jujuy y 25 de mayo).

Aldo Zaragoza. 22, Tierras Negras (Calle 11 a metros de Ruta 40). Derecho de show: $3.000

Sesiones de Tango. 22, Marquesado Tango Club.

Luciano Sagua. 22 h, El Faro (Landa y Cervantes, Santa Lucía).

Homenaje a Metállica. 22 h, El bar del Titi (España y Tacuarí). Derecho de show: $5.000

Piano Bar y Dj Enzo Nuñez. 22:30 h, Barcelona Bar (Av. Libertador 1438 oeste)

Timo. 22:30 h, Vintage Lounge Bar (Ig. de la Roza 1974 oeste, Rivadavia).

Chichón Hernández. 22:30 h, La Kelita (República del Líbano 1790 oeste, Jockey Club San Juan)

Manu Olivera. 22:30 h, Bernardo (Lateral de Circunvalación 618 este).

Old School Rock. 22:30 h, Rocknrolla (Av. Libertador y Lateral oeste)

Franco Giuliani. 22:30 h, Salón Balmaceda (Cipolleti 75 norte, Chimbas).

Tributo a Sumo. Con Cuadros Colgados y DJ Flecha. 23:00 h, Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte). Entrada $12.000

Peña El Sanjuanino. Los Lucero de Jáchal y Grupo Semblanza. 23, Av. Libertador 2671 oeste.

The Life of a Showgil. 23 h, Intruses Live (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Sol Naciente y Manzana. 23 h, Complejo Eliazar (Paula A. De Sarmiento pasando Rep. del Libano, Rawson)

* TEATRO

¿Dónde está Amanda? Con Elenco Argentino de Teatro Antropológico. 21:30 h, Biblioteca Franklin (Laprida 63 este). Entrada: $10.000, jubilados y estudiantes 2×16.000.

* DANZA

Amar Saba Oriental Festival. 19, Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entrada: $10.000

El Patio. 22:00 h, Independencia y Estrada. Entrada $15.000 con copa de vino o jugo y tapa. Reservas al 2644045666.

* ENCUENTROS

Gaming Desafío San Juan. 15 h, Complejo La Superiora (Dr. Ortega y Conector Sur). Entrada $8.000 por día, 14.000 (x los 2) y combo 4 personas 28.000 en boletería y online en Avantti.io

* PRESENTACIONES

Huellas, una novela biográfica de José María de los Ríos. Con Alejandra Villagra. 10:30 h, Casa Natal de Sarmiento (Sarmiento y Av. Libertador)

* EXPOSICIONES Y MUSEOS

Marcelo Uliarte. Visita guiada por su exposición Historias de Taxis con la música de Café Society y Juan Marcos Tripolone. 19:30 h, Artify (Córdoba 519 oeste).