Mirtha Legrand fue operada con éxito este martes en el Sanatorio Agote, en Recoleta. Se trató de una intervención ambulatoria en la mano que no requirió internación. A las 48 horas, reapareció en un evento público y deslumbró con su presencia en la gala por los 30 años del atelier de Claudio Cosano.

La noticia fue confirmada por Cora Debarbieri en el programa A la Tarde (América TV). “Fue un temita en la mano que pudo resolver. Habrá estado tres cuartos de hora en la clínica y después regresó a su casa”, detalló la panelista.

Según explicó, la operación había sido programada con anticipación junto a su médico de cabecera y formaba parte de un tratamiento que la conductora venía postergando.

La salud de Mirtha siempre genera atención en el ambiente artístico, no solo por su edad —tiene 98 años—, sino por su intensa agenda laboral. Sigue al frente de La Noche de Mirtha y mantiene un nivel de actividad que muchos destacan. Su última intervención médica había sido en 2023, cuando le colocaron un marcapasos de última generación.

La diva, junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Este jueves, dos días después de la cirugía, la diva se mostró en perfectas condiciones en un evento de alto perfil: el desfile aniversario de Claudio Cosano, que tuvo lugar en su atelier sobre la calle Arenales, en pleno barrio de Recoleta. Vestida de blanco, saludó uno a uno a los periodistas, camarógrafos y fotógrafos que se acercaron para cubrir la gala.

El evento incluyó un momento especial: el reencuentro de Cosano con Yuyito González, su musa histórica. También estuvieron presentes figuras como Karina Milei, Fernando Burlando y Barby Franco, María Belén Ludueña, Carmen Yazalde, Anamá Ferreyra, Daniela Cardone y Mora Furtado, entre otras.

Mirtha Legrand reapareció tras ser sometida a una cirugía: las fotos en la celebración por los 30 años de Claudio Cosano en la moda.

Las lágrimas de Mirtha Legrand al celebrar los 57 años del estreno de su programa: “Me hicieron muy feliz”

El sábado 7 de junio no fue un día más para Mirtha Legrand, ya que cumplió 57 años al frente de los míticos almuerzos, ahora reconvertidos en cena.

Antes de dar inicio a la presentación de la mesa, la conductora recibió una torta por el 57° aniversario del debut de su programa. Emocionada, sin poder contener el llanto, dijo: “Disculpen, me emocioné muchísimo”.

“57 años… parece mentira. Me ha acompañado el público tanto y con tanto cariño y tanto amor”, siguió.

Luego, reflexionó sobre el paso del tiempo mientras hizo el programa: “Me he hecho grande, me he hecho mayor, me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado, así que muchas gracias”.