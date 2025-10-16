El Teatro Sarmiento se prepara para recibir una puesta en escena que promete emocionar y evangelizar: “Moisés-El Musical”, una adaptación de “El Príncipe de Egipto”, llevada adelante por el elenco de STARS Artística Integrada, bajo la dirección de Liliana Gutiérrez. Este espectáculo que se estrena esta noche a las 21:30 horas, no solo es una muestra artística, sino también una iniciativa solidaria a beneficio de la Iglesia Catedral y de la Pastoral Artística.
Gutiérrez se inspiró en diversas fuentes para dar vida a esta producción, desde la película original hasta producciones de Broadway y España.
“Fue tomando distintos modelos de escenificación, porque representar el río Nilo, por ejemplo, es todo un desafío en el teatro”, explicó el Padre Martín Nacusi, asesor de la Pastoral Artística. “Sin embargo, a través de la expresión corporal del elenco y el juego de luces, se logra vislumbrar este movimiento de las aguas y la cesta con el niño dentro, que nos logran meter en la escena”, agregó acerca de esta obra, que tuvo una incursión el año pasado en la Sala TeS, para la academia y familiares.
“Ahora es la primera vez que se lleva al Teatro Sarmiento, para un público mayoritario”, destacó el sacerdote.
La historia
“Ante el gran crecimiento del pueblo hebreo, en época del Faraón Seti I en el siglo XIII. a C. se ordena el asesinato de todos los bebés hebreos varones, por considerar una amenaza para el Reino”, cuentan desde la producción, poniendo en contexto esta pieza que gira en torno una de las figuras centrales de la Biblia, quien en su madurez lideró la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y recibió los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí.
“Moisés – El Musical es la historia de un bebé hebreo, que -para su salvación- es colocado en una cesta sobre el Río Nilo. La criatura sobrevive, llegando a las orillas del Palacio, siendo rescatado por la Princesa quien lo adoptó y lo crío como hijo. Él se convertiría en el liberador de su pueblo. Una historia real de fe y esperanza”.
Elenco
- Leandro Illanes: Moisés
- Ignacio Estévez: Ramsés
- Sebastian López: Faraón Seti
- Agostina Ramella: Faraona, Madre adoptiva de Moisés
- Julieta Rodríguez:- Nefertaris, esposa de Ramsés
- Italo Mazei: Amón, hijo Primogénito de Ramsés
- Luna Herrera: Madre de Moisés
- Catalina Guiñazú: Myriam hermana niña de Moisés
- Lourdes Miranda: Myriam hermana adulta de Moisés
- Francisco Cusnir: Aarón hermano niño de Moisés
- Martín Rojas: Aarón hermano adulto de Moisés
- Jorge Salinas: Jetro, Sacerdote de Madiam
- Clara Avellaneda: Sefora, esposa de Moisés
- Hermanas de Sefora: Lourdes Yanzón, Lucía Antequeda, Lourdes Guevara
- Sacerdotizos: José da Rold, Vittorina Cocco, Victoria Fueyo, Victoria Galerano
- Soldados Egipcios: Adrián Fernández -Juan Torrez -Leonardo Giuliani
- Ensamble: Giuliana Castro, Juan Pablo Díaz, Antonella Díaz, Guillermina Narváez, Emilia Quiroga, Emilia Berges, Agostina Faro, Amparo Alzamora, Guadalupe Vera, Malena López, Joaquín López, Lautaro Mazei, Indiana Carletti, Angelina Granados, Isabela Murúa, Camila Martínez, Cecilia Ranea.
Tomá nota
- Moisés – Teatro Musical
- Jueves 16 de octubre, 21:30 h, Teatro Sarmiento
- A cargo de Stars – Artística Integrada
- Dirección: Liliana Gutiérrez
- Entradas $15.000, disponibles en la boletería del teatro y en la academia (Urquiza 251 sur)
Pastoral Artística
La Pastoral Artística tiene como fin evangelizar a través de las artes, organizando concursos, talleres y el ya clásico Encuentro de Pueblos Artistas (EPA), que reúne talentos locales y nacionales, que este año se realizó en febrero, en formato de peregrinación. El año próximo, aún si fecha, se espera que pueda concretarse el regreso de “Cielo Abierto”. Se trata de una misión mexicana que realiza adoraciones cantadas y culmina con una magna adoración en estadios. “Ya vinieron hace tres años y realmente es bellísimo”, comentó el Padre Martín Nacusi.