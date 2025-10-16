“Moisés – El musical” llega esta noche al Teatro Sarmiento Realizado por artistas sanjuaninos pertenecientes a Stars Artística Integrada, dirigido por Liliana Gutiérrez y a beneficio de la Iglesia Catedral y de la Pastoral Artística, subirá a escena hoy a las 21:30 horas.

El Teatro Sarmiento se prepara para recibir una puesta en escena que promete emocionar y evangelizar: “Moisés-El Musical”, una adaptación de “El Príncipe de Egipto”, llevada adelante por el elenco de STARS Artística Integrada, bajo la dirección de Liliana Gutiérrez. Este espectáculo que se estrena esta noche a las 21:30 horas, no solo es una muestra artística, sino también una iniciativa solidaria a beneficio de la Iglesia Catedral y de la Pastoral Artística.

Gutiérrez se inspiró en diversas fuentes para dar vida a esta producción, desde la película original hasta producciones de Broadway y España.

“Fue tomando distintos modelos de escenificación, porque representar el río Nilo, por ejemplo, es todo un desafío en el teatro”, explicó el Padre Martín Nacusi, asesor de la Pastoral Artística. “Sin embargo, a través de la expresión corporal del elenco y el juego de luces, se logra vislumbrar este movimiento de las aguas y la cesta con el niño dentro, que nos logran meter en la escena”, agregó acerca de esta obra, que tuvo una incursión el año pasado en la Sala TeS, para la academia y familiares.

“Ahora es la primera vez que se lleva al Teatro Sarmiento, para un público mayoritario”, destacó el sacerdote.

La historia

“Ante el gran crecimiento del pueblo hebreo, en época del Faraón Seti I en el siglo XIII. a C. se ordena el asesinato de todos los bebés hebreos varones, por considerar una amenaza para el Reino”, cuentan desde la producción, poniendo en contexto esta pieza que gira en torno una de las figuras centrales de la Biblia, quien en su madurez lideró la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y recibió los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí.

“Moisés – El Musical es la historia de un bebé hebreo, que -para su salvación- es colocado en una cesta sobre el Río Nilo. La criatura sobrevive, llegando a las orillas del Palacio, siendo rescatado por la Princesa quien lo adoptó y lo crío como hijo. Él se convertiría en el liberador de su pueblo. Una historia real de fe y esperanza”.

Elenco

Leandro Illanes: Moisés

Ignacio Estévez: Ramsés

Sebastian López: Faraón Seti

Agostina Ramella: Faraona, Madre adoptiva de Moisés

Julieta Rodríguez:- Nefertaris, esposa de Ramsés

Italo Mazei: Amón, hijo Primogénito de Ramsés

Luna Herrera: Madre de Moisés

Catalina Guiñazú: Myriam hermana niña de Moisés

Lourdes Miranda: Myriam hermana adulta de Moisés

Francisco Cusnir: Aarón hermano niño de Moisés

Martín Rojas: Aarón hermano adulto de Moisés

Jorge Salinas: Jetro, Sacerdote de Madiam

Clara Avellaneda: Sefora, esposa de Moisés

Hermanas de Sefora: Lourdes Yanzón, Lucía Antequeda, Lourdes Guevara

Sacerdotizos: José da Rold, Vittorina Cocco, Victoria Fueyo, Victoria Galerano

Soldados Egipcios: Adrián Fernández -Juan Torrez -Leonardo Giuliani

Ensamble: Giuliana Castro, Juan Pablo Díaz, Antonella Díaz, Guillermina Narváez, Emilia Quiroga, Emilia Berges, Agostina Faro, Amparo Alzamora, Guadalupe Vera, Malena López, Joaquín López, Lautaro Mazei, Indiana Carletti, Angelina Granados, Isabela Murúa, Camila Martínez, Cecilia Ranea.

Tomá nota

Moisés – Teatro Musical

Jueves 16 de octubre, 21:30 h, Teatro Sarmiento

A cargo de Stars – Artística Integrada

Dirección: Liliana Gutiérrez

Entradas $15.000, disponibles en la boletería del teatro y en la academia (Urquiza 251 sur)