Morena Rial confirmó por qué perdió la tenencia de su hijo e insultó a la madrastra: “Es una gila” La hija de Jorge Rial contó toda la verdad de la custodia de su pequeño.

Una determinación judicial activó una polémica gigante. Las interpretaciones se multiplicaron en torno a la tenencia del hijo de Morena Rial, con ese dictamen de los tribunales que obligan al pequeño a residir en Córdoba, por lo cual se instaló la idea de un duro revés para la famosa.

La divulgación de la resolución posicionó a la hija de Jorge Rial en una especie de calvario, que presuponía la imposibilidad de criar con cierta normalidad a Francesco. Además, el padre de la criatura, Facundo Ambrosioni, salió al ruedo público, para ejecutar una mojada de oreja contra la mediática.

Finalmente, More se cansó de las distorsiones y publicó un extenso descargo en su Instagram. Con la cámara de su celular, la hija del periodista armó una explicación kilométrica y en primera instancia aclaró: “Yo no perdí la tenencia de Francesco, eso es negativo. Lo que resolvió el juez fue que el nene no se puede ir a vivir a Buenos Aires. O sea, que el centro de vida quede en Córdoba, que es donde estamos viviendo”.

Para añadir más sustento, la influencer especificó: “El año pasado, cuando el progenitor se lo quedó a la fuerza, la jueza había puesto la medida de que él se vuelva a Buenos Aires conmigo, a lo que yo no me volví. Entonces, ahora el centro de vida de Fran quedó dentro de Córdoba porque va al jardín y hace sus actividades dentro de Córdoba. El papá de mi otro hijo (Amadeo, fruto de su relación con Matías Ogas) es de Córdoba, así que es exactamente lo mismo, nosotros estamos viviendo dentro de Córdoba”. Y ratificó: “Así que nadie perdió la tenencia”.

MORENA RIAL CONTÓ QUE NO PERDIÓ LA TENENCIA DE SU HIJO

Cansada de las provocaciones de Morena le dedicó durísimas palabras y espetó: “Y hablando de la otra mosquita muerta, la mujer del progenitor, lo que tengo para decir es lo siguiente. Primero, si tiene ganas de ser madre, que se haga un chico. Segundo, yo no estoy en contra de que cuide a mi hijo o de que lo quiera porque cuando lo quería y cuando hacía todo de corazón, estaba la mejor”.

Sin eufemismos, ni metáforas, la hija de Jorge Rial disparó: “Empezó a mear afuera el tarro… yo no soy ninguna pelot.., ni voy a agachar la cabeza por ninguna gila. La mamá de Francesco y Amadeo soy yo, le guste quien le guste. Los parí yo a los nenes. Son mis hijos y eso no lo van a cambiar, ni una chica pasajera, ni una novia, ni nada. Así que, por mí, las opiniones se las pueden pasar por donde más les guste. No me afectan nada los comentarios, pero sí salgo a hablar”.