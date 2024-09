En 2016 tuvo su primer episodio psiquiátrico. Luego, en 2017, fue internado tras haber sido detenido por un intento de robo en un mercado de Vicente López.

En noviembre de 2020, en medio de la pandemia de covid-19, el ex conductor de Pasión de Sábado (América TV) contó que se había convertido en vendedor ambulante para poder sobrevivir. En 2021, en tanto, se internó por voluntad propia para recibir el tratamiento adecuado por una depresión aguda, al igual que en otras varias ocasiones anteriores.

Un año después, contó la verdad sobre el brote que tuvo a fines de agosto y la controversia entre sus hijos y su abogada acerca de la necesidad de internarlo de urgencia en un sanatorio porteño. “Si no me internaba, me iban a pasar cosas más graves”, admitió.