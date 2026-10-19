Murió Marcela Ortiz, la exmodelo de los '90 y expareja de Raúl Taibo, tras un accidente en Tigre

La exmodelo y actriz Marcela Ortiz murió a los 61 años tras sufrir un accidente automovilístico durante el fin de semana en la zona de Benavídez, partido de Tigre. Según trascendió, el vehículo que conducía despistó y cayó en una zanja. Los bomberos debieron intervenir para rescatarla, pero los intentos de reanimación no dieron resultado.

La noticia fue difundida por el periodista Luis Ventura en televisión y confirmada por la periodista Fernanda Iglesias, quien indicó que el siniestro ocurrió el sábado. De acuerdo con los relatos difundidos, los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), utilizaron un desfibrilador y administraron medicamentos, pero no lograron salvarla.

Según el testimonio de su hija, Shelsian, Ortiz habría sufrido un paro cardíaco antes de perder el control del automóvil. No obstante, las circunstancias del episodio no fueron esclarecidas en la información difundida.

Shelsian, de 26 años, despidió a su madre con un mensaje publicado en una historia de Instagram, acompañado por una fotografía de ambas durante un viaje a Disney.

“Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y está claramente esta”, escribió la joven. Luego, expresó su dolor por la pérdida y recordó el vínculo que las unía. “Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y está claramente esta”, escribió la joven. Luego, expresó su dolor por la pérdida y recordó el vínculo que las unía.

“Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”, agregó.

En el cierre de su publicación, manifestó: “Solo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto”. También acompañó la imagen con una frase dedicada al recuerdo compartido: “Este día de la foto que sea eterno en nuestra memoria y corazón”.

Por su parte, Fernanda Iglesias aseguró que había hablado con la hija de la exmodelo y compartió sus palabras: “Estoy destruida, con mucho dolor”.

La trayectoria de Marcela Ortiz en la televisión argentina

Marcela Ortiz alcanzó notoriedad durante la década de 1990, cuando formó parte del ambiente del espectáculo argentino y fue vinculada con el grupo de las denominadas “chicas de Olmedo”, en referencia al capocómico Alberto Olmedo.

Además de su participación en el mundo artístico, desarrolló actividades vinculadas con la perfumería y las cadenas de joyería. Su nombre también estuvo relacionado con el entorno de Guillermo Coppola durante los años en que acompañaba a Diego Maradona en Europa, una etapa en la que protagonizó cruces mediáticos con figuras como Yuyito González y María Fernanda Callejón.

En 1992 se casó con el actor Raúl Taibo en una ceremonia que fue transmitida en vivo por Canal 9 y contó con intervenciones del histórico productor Alejandro Romay. La relación terminó tiempo después, en medio de conflictos personales y judiciales.

Posteriormente, Ortiz contrajo matrimonio con Samy Saúl, con quien tuvo a su hija Shelsian.