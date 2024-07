Nati Jota habló de su relación, “histeriqueo” e indirectas con Gastón Edul: “Es como un chiste que hacemos al aire” La mediática también contó cómo es su vínculo con sus excompañeros de Luzu y si volvería a trabajar en ese canal de streaming

Entre risas, indirectas y propuestas picantes, el intenso histeriqueo entre Nati Jota y Gastón Edul genera todo tipo de repercusiones en redes. Tal es así que, a raíz de los diversos acercamientos entre ambos, los rumores de romance comenzaron a crecer. Entre bromas y comentarios, incluso los familiares y amigos de la influencer comenzaron a sospechar del vínculo. Así las cosas, la joven decidió contar en el stream Bondi, cómo es su relación con su compañero.

Invitada al programa Ángel Responde, el ciclo que Ángel de Brito conduce a través del canal de streaming, el periodista le preguntó por su situación. “Tengo muy buena onda con Gastón, pero no pasó nada. Es como un chiste que hacemos al aire”, dijo ella. “Mirá esa foto, ¡¡son novios!!”, señaló Dalma Maradona mientras en pantalla se veía una imagen de los dos protagonistas de esta historia bizarra. “Él también está allá en Miami, ¿no pasó nada?”, insistió la hija de Diego Armando Maradona. “No, nada. Es que casi no me lo crucé, me lo crucé en vivo, nomás”, respondió Jota.

“¿Tuviste sexo en Miami?”, le repreguntó De Brito. “No”, contestó ella, simplemente. “Si después de la Copa América, viene Gastón y te dice: ‘Nati, ¿vamos a cenar?’, ¿qué hacés?”, la plantearon. “No, no puedo ir a un restaurant…”, comenzó respondiendo la mediática y luego explicó qué es lo que la incomoda de esta situación que generó ella misma. “Es difícil también si todo está tan onda: ‘Dale, dale, dale’. Tipo, aparte todas mis amigas, mi familia… O sea, mi tía me dice: ‘Qué linda esa canción que les ponen de fondo cuando joden en el programa. Con esa tenés que entrar en el casamiento’, me dijo…”, recordó y se rió.

El llamativo ida y vuelta entre la influencer y el periodista deportivo comenzó cuando la presentadora de Olga abordó al joven en plena cobertura de la Copa América. Así, sin más, se le insinuó sin nada de timidez. “Cuando vengas a Miami si querés podes comer pechugas… Estas dos pechugas”, dijo Nati mientras se señalaba los pechos. “Cuando vengas podés cabecear estos dos balones”, insistió en otra oportunidad, pese a la timidez de Edul. Sin embargo, lejos de tomárselo a mal, el periodista le siguió el juego en distintas oportunidades e incluso salieron juntos al aire, donde simularon estar de novios.

En otro tramo de la conversación De Brito le preguntó por su relación con sus excompañeros de Luzu, el canal de streaming en el que participó hasta fines del año pasado antes de su desembarco en Olga. “¿Te fuiste mal de Luzu?”, quiso saber el conductor. “No, para nada. Sí, quizás…”, comenzó respondiendo ella pero el bastonero de LAM (América) la interrumpió: “¿Te fuiste por plata?”.

“No, no particularmente. Era un todo, la verdad. Había algo de la dinámica, o de lo que hablábamos en el programa, que yo sentía que ya había dado todo lo que podía dar ahí. Entonces como que la motivación de carrera o de desafío, ya la tenía resuelta. Y tampoco es que decía: ‘Uy, bueno, me pagan una fortuna, me voy a quedar…’. Igual, la verdad, nunca me guié por la plata, en mis trabajos. Pero fue todo esto”, dijo Nati.

“Me sentía cómoda pero ya había dos cosas que me hacían pensar. Y me costó muchísimo la decisión. Porque en ese momento Luzu era el único, era el único canal de streaming. Y yo me preguntaba: ‘¿Qué me viene después de esto?’. Porque no pensaba en que haya un canal de streaming que le vaya a ir tan bien, para nada”, agregó. “¿Volverías a Luzu, tal vez con un programa propio?”, repreguntó el conductor. “Hoy la verdad que no porque estoy muy bien en Olga. Pero no es que quedé mal con Luzu que nunca más volvería… Yo la verdad que los quiero un montón”, cerró Nati Jota.