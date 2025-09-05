“Oeste Expo Tattoo”: 70 tatuadores desplegando todo su arte en San Juan, en vivo y en directo La cuarta edición del encuentro, que incluye competencia y exhibición, contará con la presencia de referentes como Lucas Strani y Luisina Mareco. Tendrá lugar el 6 y 7 de septiembre en el Centro Cultural Conte Grand. Acá tenés toda la información para participar.

Las tintas están listas y las máquinas calientan motores, ansiosas por plasmar -en manos de especialistas- los más creativos diseños sobre los lienzos de piel. Ya comenzó la cuenta regresiva para la “Oeste Expo Tattoo”, cuya cuarta edición en San Juan tendrá lugar mañana sábado y el domingo en el Centro Cultural Conte Grand, con la participación de 70 exponentes de la escena local y nacional. Serán doce horas de corrido por día –de 12 a 00 h-, con exposiciones, trabajos en vivo, concurso y además sorteos, shows musicales y gastronomía, una propuesta redonda que año a año se consolida en la provincia y en el país. Una verdadera celebración del arte, la cultura y la comunidad del tatuaje, que hace foco en la profesionalización y a su vez colabora en desterrar algunos mitos y prejuicios todavía en pie.

“La Oeste ha crecido mucho en estos años y se va consolidando. Hemos viajado a otras provincias, a otras expos, también para representar de alguna manera a San Juan y a este encuentro; y eso nos ha llevado a conocer a muchos artistas importantes, a proyectarnos y a que muchos de esos artistas de afuera, con una trayectoria impresionante, se interesen por venir. A nivel regional ni te digo, y nacionalmente ya nos han reconocido en varios eventos”, comentó a DIARIO DE CUYO Freddy Solares, uno de los organizadores junto a Jorge Cortés, Nicolás Moragues y Fran Trigo.

Entre las figuras que llegarán a la provincia para ser parte del encuentro -que incluye una previa, ya en desarrollo, con talleres destinados a tatuadores- está Lucas Strani, considerado un “crack” en país, quien será parte del jurado del certamen, un equipo “de primer nivel” al que se suman el chileno Yorggi Esteban, Mery Nievas (La Rioja) y Luisina Mareco (Buenos Aires). Justamente, la competencia de tatuaje es el plato fuerte, con 12 categorías que van desde el tatuaje de comic o animé hasta el realista, pasando por el black and grey, el lettering, el dot work y el tradicional oriental, entre otras. Los artistas trabajarán en vivo para crear obras, algunas de las cuales demandan entre 8 y 10 horas, o más, demostrando su destreza. El jurado, a su vez, recorrerá cada puesto, evaluado consignas como como higiene y seguridad, composición, manejo de la técnica, diseño, etcétera. Además comentaron desde la organización que en el Instagram de “Expo Oeste Tattoo” hay información para quienes quieran anotarse como lienzo (como les llaman a las personas en cuya piel se hacen los tatuajes) puesto que no todos los competidores -especialmente los que llegan de afuera de la provincia- cuentan con uno. Al respecto, Freddy aclaró que “es muy importante subrayar, porque por ahí se malentiende, que eso no es gratis, tiene un costo; lo que pasa es que es reducido en comparación de lo que ellos cobrarían en su estudio. La mayoría de los artistas que vienen son de alta trayectoria, de muy buen nivel”.

En paralelo, la movida incluirá, desde las 18 h, exposición, shows en vivo y sorteos; y sobre las 21 o 22 h, estiman, se terminan de calificar los tatuajes para las competencias.

“Queremos hacer crecer la comunidad del tatuaje en San Juan y elevar el nivel de los artistas locales, para que puedan absorber conocimientos e intercambiar experiencias con colegas de otras provincias y países”, afirmó Solares, quien hizo hincapié en que este tipo de encuentros también sirven para para desmitificar.

‘Este evento nació, de alguna manera, para tratar de dejar atrás algunos prejuicios sobre el tatuaje. Igual eso ha cambiado mucho ya y va a seguir cambiando. Hoy es más raro ver a alguien sin tatuajes que con tatuajes ¿no?’, agregó el organizador, antes de invitar a los sanjuaninos a aprovechar la “Oeste Expo Tatoo” para conocer y sorprenderse con la magia de sus artistas.

Datos para asistir a la 4ta “Oeste Expo Tattoo”:

Sábado 6 y domingo 7 de septiembre

Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras)

Horarios: de 12 a 00 h (desde las 18 h, shows, sorteos, etc.)

Entrada: $5000

Info sobre seminarios y talleres al 2645281245 o página oficial de Oeste Expo Tattoo

¿Querés hacerte un tatuaje en la Expo? Esto tenés que saber:

Costo: Los tatuadores de competencia pueden ofrecer precios reducidos para sus trabajos. En el caso de los demás tatuadores, el precio base para un tatuaje simple es de $30.000.

Diseños: Muchos artistas llevarán “flashes” (diseños preparados de antemano) para tatuajes rápidos e “instantáneos”, pero también se pueden coordinar trabajos más elaborados.

Buscá tu tatuador: Se puede conectar con los artistas con anticipación a través de las historias destacadas en el Instagram de la Expo (@OesteExpoTattoo) para coordinar turnos y disponibilidad. Pero también se puede contactar dentro de la Expo: el público puede consultar directamente si hay algún tatuador disponible.