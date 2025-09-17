Para el palo del rock: “El Soldado” vuelve a San Juan y estos son los precios de las entradas Una de las voces más auténticas del rock nacional con letras que atraviesan y pegan fuerte, así es El Soldado quien vuelve a San Juan para tocar el sábado 18 de octubre de 2025.

En el marco de sus 28 años ininterrumpidos de escenarios, Rodolfo Luis González más conocido como “El Soldado” se presentará en concierto, en una jornada en la que tocarán como bandas soportes, los sanjuaninos de El Último Bondi y Armandos. La cita será el próximo sábado 18 de octubre.

Antes de iniciar su carrera musical, El Soldado se desempeñó como plomo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, desde la previa a la publicación de Gulp! hasta 1997. Incluso fue el propio Indio Solari quien lo bautizó con su nombre artístico de El Soldado, cuando le tocó el servicio militar

En la actualidad, tiene ocho discos de estudio bajo el brazo de los cuales el último es el flamante Haiku Blues, publicado en abril de 2024.

Rodolfo Luis González supo mantenerse activo al costado del camino con un promedio de 70 shows por año y gran parte de esa estructura se sostiene gracias al éxito que tuvo su primer disco, Tren de fugitivos, que editó en 1997.

En ese material grabó junto a El Indio Solari y Skay Beilinson la canción “Ángel de los Perdedores” disponible en Spotify con Sergio Dawi en la guitarra.

El fenómeno adquirió un crecimiento que nadie imaginó y ahora vuelve a la provincia.

Su discografía:

Dos años más tarde de su álbum debut, El Soldado grabó “Alas rotas”. Luego, en el

2000, presentó “De cardo y clavel”, su tercer trabajo.

Cosechando hits y haciendo su propio camino como músico independiente, en 2004 lanzó “De Catálogo” y, en 2006, editó “Visiones de un rompecabezas”.

Ya en 2008 presentó “En marcha” y al año siguiente estrenó “Luna en el espejo”, un EP de 4 canciones que reflejan a fondo su ruta musical, con canciones de su autoría, según el sitio cmtv.com.ar que indica que en 2022 reeditó su primera placa en vinilo celebrando las bodas de plata de su lanzamiento.

Los 5 mejores temas:

Ángel de los perdedores Trago especial Tren de los fugitivos Veneno sabor miel Boleto de empeño

Atención rockeros: El paso a paso para ver a El Soldado:

Lugar: Complejo Eliazar (Paula Albarracín de Sarmiento 3033 sur, Villa Krawse) el sábado 18 de octubre.

Hora: A las 22 hs.

Entradas: en venta de manera online a través de www.entradaweb.com.ar $20.000

Los grupos sanjuaninos que serán teloneros:

El Último Bondi

Armandos