Paula Chaves contó el motivo por el que se bajó de la conducción del Cantando: “Me apresuré” La conductora habló sobre la razón por la que desistió formar parte del reality en LAM, y Ángel de Brito mostró la lista de participantes confirmados.

Desde que se supo que el Cantando ya había empezado a tomar forma para salir al aire el próximo 16 de septiembre por la pantalla de América, se barajaron varios nombres de posibles conductores. En ese contexto, Paula Chaves había sido finalmente la presentadora confirmada por la producción, según había contado hace unos días Ángel de Brito, durante el ciclo LAM (América). En ese momento, el conductor había asegurado: “Y la conducción estará a cargo de Paula Chaves”.

Sin embargo, hace una semana se desestimó esa información, no porque no hubiera sido cierta, sino porque Chaves se había bajado de la conducción del reality. En ese momento, allegados a la producción del ciclo le confirmaron a Teleshow que la esposa de Pedro Alfonso no sería finalmente la conductora del reality de canto.

Si bien hasta entonces no se conocían los motivos, había trascendido que podía deberse a varias razones, entre ellas, el poco tiempo que Paula tendría para dedicarle a sus hijos, Oliva, Baltazar y Filipa, fruto de su relación con el actor. Otra de las causas sería que no habrían llegado a un acuerdo económico entre ambas partes.

Este lunes, la conductora fue interceptada por un móvil de LAM y habló sobre la decisión que había tomado. “Fueron un montón de cosas, yo creo que nos apresuramos en decir que sí”, comenzó diciendo Paula. “No es como antes que me proponían algo y agarraba enseguida, ahora me tengo que organizar un montón, no deja de ser un programa diario más allá de que se grababa tres veces por semana”, continuó. “Yo ahora me voy de viaje, y después ya en un mes empiezo a ensayar la obra de Córdoba, que arrancamos y se me iba a superponer todo, fin de año, los chicos, ¡tengo tres hijos!”, expresó visiblemente molesta.

Acto seguido, agregó: “O sea, era mucha la logística que tenía que organizar y ambas partes decidimos que este no era el momento. No iba a poder organizarme bien, y después pensando en fin de año que se iba a ir cambiando todo sobre la marcha… Yo trabajé con ellos y sé que después el mismo programa te va llevando a que sean más días y que al final se sale en vivo, y yo ya me imaginaba fin de año, los chicos, la obra también a fin de año, ensayando y mudando una casa entera a Córdoba, las actividades de ellos y la verdad es que hoy por hoy no iba a poder ser”.