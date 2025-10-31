“Pipi & Pepa”: teatro para chicos de San Juan, hecho por actores sanjuaninos Con Pilar Murcia, Quique Villafañe y Julián Riveros en el equipo, la obra -dedicada a los más pequeños- debutará en la Sala Teatro de Arte y luego recorrerá las escuelas de la provincia.

El objetivo es hacerle pasar un gran momento a la platea menuda, pero a su vez, ir despertando su gusto por el teatro y también dejar algunos mensajes positivos entre risa y risa. Así nació Pipi & Pepa, una obra de teatro infantil creada y protagonizada por actores sanjuaninos, que estrenará el domingo 2 de noviembre en la Cooperativa Teatro de Arte y que, luego del debut, tiene entre sus planes visitar las escuelas de la provincia. Pilar Murcia, Quique Villafañe y también Julián Riveros están detrás de esta propuesta, que surgió como una creación colectiva.

“Pronta mi jubilación como docente, mi sueño siempre fue hacer algo de teatro para jardines de infantes, para los más pequeños, para incentivar a los más chiquitos en el gusto, por el teatro. Es una obra corta, de muy fácil acceso para los chicos, porque es prácticamente una pantomima. No hay un gran diálogo que los niños tengan que seguir y entender, sino que con acciones se entiende todo lo que pasa. Además es musical, con toda la música y los efectos sonoros en vivo, salvo una canción final que sí está grabada”, contó Murcia.

En cuanto a la historia, gira en torno a dos personajes, cada uno con una afición distinta. A uno le gusta andar en bicicleta, a otra le encantan las plantas y vender flores. En las diferencias es donde surge un conflicto pequeño, que ambos protagonistas deberán resolver.

“El concepto es que, a pesar de las diferencias y las individualidades, se puede llegar a un acuerdo e incluso puede surgir una amistad”, agregó la actriz, quien dijo que, como también está pensada para ir luego a las escuelas que la soliciten, además de armarla de manera simple, desmontable y fácil de trasladar, incluyeron varias tópicos con los que los docentes pueden trabajar.

“Desde aprender a respetar las diferencias hasta lo bueno que tiene hacer deporte,o los cuidados para andar en bici, bueno, hay varias puntas que se pueden tomar”, dijo Murcia, quien apuntó que no quisieron hacer una temática puntual y única. “Es básicamente una obra recreativa, pasa que, como en una película o en un libro, toca puntos donde vos podés sacar reflexiones, a partir de los personajes y de las situaciones que plantea”, profundizó la actriz, que comentó que el target son los niños entre los 3 y los 6 años, pero no duda en que los más grandecitos también pueden engancharse con la historia de Pipi & Pepa.

Consultada sobre el desarrollo del género en la provincia, Murcia dijo que no abundan obras de elencos locales. “Es muy poco lo que hay de teatro infantil hecho en San Juan para llevar a las escuelas, porque significa crear algo que sea adecuado, incluso para hacerlo en cualquier espacio. De todos modos no es tan difícil, es cuestión de querer hacerlo, de ponerle entusiasmo y mucho amor”, opinó la artista y docente, dispuesta a profundizar en este camino.

“A partir de este grupo, de este empujoncito, espero que podamos crear otras obras que podamos llevar a las escuelas, sobre todo primarias, porque sabemos que es muy complicado sacar a los chicos para llevarlos a ver una obra fuera del establecimiento, con los permisos y todo lo que acarrea”, sostuvo. “Por ahora queremos aprovechar lo que queda del año, que los chicos y los docentes ya están cansado, para que puedan tener un día con una actividad especial, distinta”, expresó Murcia, que rememoró una anécdota que, confesó, tiene bastante que ver con su vocación.

“Yo me acuerdo de algo que quedó grabado en mi inconsciente. En primer grado me llevaron a ver una obra al Teatro Sarmiento y me quedaron esas imágenes, como algo muy lindo. Muchos años después le conté esto a Oscar Kummel (recordado actor y maestro) y me dijo: ‘Esa obra la hicimos Violeta Pérez Lobos y yo’. Es muy loco, uno nunca sabe hasta dónde llega lo que uno brinda”, concluyó.

MIRA TAMBIÉN Cinco parejas buscan representar a San Juan en el Intermilongas Cuyano

Tomá nota: