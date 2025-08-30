Planazo para el fin de semana lluvioso: qué series y películas ver según 4 artistas sanjuaninos Alejandro Segovia, Lucio Flores, Jaime Muñoz Cantos y Marcelo Villanueva Meyer cuentan cuáles les parecen buenísimas.

Con unos truenos que también te vuelan el colero y la lluvia que no para, el temporal de Santa Rosa dice presente y te sugiere que mejor te quedés en casa. Pero no hay por qué desesperar: Un vinito, un fernet, una birra, un cafecito o un mate; algo rico para acompañar, un sillón, mantita y una buena película o serie pueden resultar un planazo para este fin de semana pasado por agua, según marca el pronóstico del tiempo. De lo primero te encargás vos; por lo demás, cuatro artistas sanjuaninos se convierten en tu brújula, sugiriendo algunas series y pelis que vieron y les parecieron buenísimas. Si todavía no las viste, éste puede ser un muy buen momento.

Ale Segovia y Lucio Flores se inclinan por “División Palermo”. Alejandro –que está en los preparativos de Noche de Pub para el 13 de septiembre, con colegas de la hostia y entre los que está Lucio- explicó que no es de estar pegado a la pantalla y mucho menos tiene la paciencia para series maratónicas, pero asegura que ésta es genial. ‘Tiene un humor negro y ácido que me divirtió mucho. Siempre jugando al límite de lo cancelable, pero con una crítica social aguda”, opinó el músico y comediante.

Lucio, por su parte, dijo que simplemente le encanta. “Toca toda esa parte de las minorías sin faltar el respeto, con un humor absurdo que ya no se ve tanto, pero muy correctamente. Me parece muy interesante y hasta integradora digamos, porque juega con todos los espectros de la gente y de manera muy inteligente. Me parece genial”, contó el músico y arreglador.

“División Palermo”, serie argentina para Netflix, tiene dos temporadas. La última se estrenó en julio, con ocho episodios. En clave de comedia, aborda a una guardia urbana inclusiva, creada para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad, que pone en riesgo su vida al enfrentarse sin quererlo con unos extraños criminales. Con Santiago Korovsky, Daniel Hendler, Pilar Gamboa y elenco.

Uno de los sanjuaninos que se destaca en La voz argentina, integrante del Team Lali y que ayer fue invitado por el tanguero Guillermito Fernández a tocar y cantar juntos en Buenos Aires, es Jaime Muñoz Cantos. Y, entre viajes y ensayos, también tiene una recomendación para hacer: en cuanto a películas, “Soy Leyenda”, y en series, “Vikingos”. “Son dos cosas de locos, les puedo asegurar que no se van a arrepentir de verlas”, sostuvo el joven cantante y boxeador.

MIRA TAMBIÉN Cuyo Cultura, un éxito en ArteBa

Marcelo Villanueva Meyer, director de teatro sanjuanino por adopción, que el mes próximo reestrenará Salvajes y Para Anormales, mientras prepara el estreno de Tres historias del mar para noviembre; sugiere ver la serie “Materia Oscura”. “Hace unos años leí una novela y me quedó grabada su trama. La pregunta que se me incrustó era ¿Quizás te arrepentiste de una decisión en tu vida y cómo sería tu vida si hubieras tomado una decisión diferente? Al ver esta serie, fue como si estuviera basada en esa novela. Y en dos días maratónicos me terminé los 9 episodios. Estoy a la espera de la segunda temporada”, expresó.