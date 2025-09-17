Por primera vez, Los Tekis traen su “Experiencia Carnaval” a San Juan, un mega show con artistas invitados Sergio Galleguillo, Omega, La Nota, Nano Rodríguez y hasta una Fiesta Bresh serán parte del ya famoso festival itinerante de la banda jujeña, que llegará a la provincia el 1 de noviembre. Acá tenés toda la info que necesitás para ir.

El espíritu del carnaval jujeño, con su música, sus colores y su energía, se prepara para invadir San Juan. El 1 de noviembre, el ciclo itinerante “Experiencia Carnaval” -que Los Tekis llevan por el país desde 2022- hará su debut provincial con un mega show que sumará artistas locales y nacionales: Sergio Galleguillo, Omega, La Nota y Nano Rodríguez, un variado abanico de propuestas a las que se agregará La Fiesta Bresh, redondeando una jornada de música y alegría para toda la familia, tal es el estilo de esta propuesta.

“La idea nace con el fin de llevar a diferentes provincias lo que es el carnaval de Jujuy, replicar el espíritu de la fiesta de cuatro días que desde 2010 se vive en el norte argentino con Los Tekis y sus invitados”, explicó a DIARIO DE CUYO el productor Antonio Castro, quien confirmó que esta quinta estación (luego de Tucumán, Salta, Córdoba y La Rioja) será la primera edición en la provincia, pero no la última, puesto que a partir de ahora San Juan se suma al calendario anual de “Experiencia Carnaval”.

Si bien la grilla de horarios exacta se dará a conocer en los próximos días, anticiparon que el show comenzará sobre las 23:00 y se extendería hasta las 5:00. Se espera que Los Tekis suban al escenario alrededor de la 1:00, con su despliegue de carnavalitos, bailecitos, huaynos y taquiraris, mientras que Omega, que oficiará de anfitrión, será el encargado de cerrar el encuentro a puro cuarteto.

“No es tan solo llevar a un artista. Se montará un escenario bonito, grande, amplio, con una puesta en escena de primer nivel. Habrá un sector de platea con sillas y otro general. Y vamos a tener un espacio gastronómico, barra con diferentes tipos de bebidas… El objetivo es que quienes asistan puedan sentirse en un lugar lindo, cómodo, ver bien, escuchar bien”, explicó Castro, quien, para evitar confusiones, dejó en claro que se trata de un espectáculo musical y que “no habrá chaya, ni espuma, ni pintura, ni nada por el estilo”.

Hugo Flores, cantante de Omega

Anfitriones y embajadores

El combo local Omega -que este año también será parte de la “Experiencia Carnaval” de La Rioja (el próximo viernes)- pondrá el broche de oro a la fiesta, pero además está colaborando con la producción del show.

“Conversando con los chicos de Omega, ellos lo plantearon. Me dijeron que era algo muy lindo y que podía funcionar en San Juan, que la gente nos podía acompañar y bueno, dijimos que sí”, relató Antonio, quien precisó que “Omega ya estuvo el año pasado en la Experiencia La Rioja y ahora volverá. Y la idea es que el año que viene, en febrero, Omega vaya a la “Experiencia Carnaval” central, en Jujuy”.

“Nos invitaron al Carnaval de Córdoba, pero no pudimos estar porque teníamos un compromiso. Nos invitaron a La Rioja y ahí sí estaremos; y después, obviamente, los traemos a San Juan, donde estamos colaborando con nuestra productora, DF Producciones”, ratificó Ale Flores, músico y manager del combo, quien precisó que además del campo general y de la platea con sillas, habrá un sector VIP “donde vas a poder estar con los artistas, sacarte fotos, recibir merchandising del evento… Va a haber de todo, va a ser algo muy lindo para toda la familia”, subrayó.

“Venimos trabajando hace varios meses, queremos que todo salga muy bien, que la gente pueda llegar temprano, acomodarse, que pueda disfrutar de todos los shows y se vaya feliz a su casa. Nosotros lo vivimos el año pasado en La Rioja y es una locura. Acá también son artistas muy buenos, empezando por Los Tekis y Galleguillo, que son palabras mayores, todos los conocemos bien; y luego los sanjuaninos también… Va a ser una movida muy linda”, concluyó con entusiasmo.

Ale Flores, de Omega, te dice por qué no podés faltar:

Experiencia Carnaval en San Juan

Fecha: Sábado 1° de noviembre

Lugar: El Temple, predio Tiro Libre (Lateral de Ruta 40 antes de mayorista Makro)

Artistas principales: Los Tekis

Artistas invitados: Sergio Galleguillo, Omega, La Nota, Nano Rodríguez. Fiesta Bresh.

Hora de apertura de puertas: 22:00 hs. Inicio del show: 23:00 hs.

Entradas: $10.000 (general) $15.000 (platea) en venta en www.paseshow.com.ar También por whatsapp al 2644559900 y de manera presencial en Farmacia Echegaray (Av. Rioja y Santa Fe), Kiosco Lorenz (plaza de Villa Krause) y local de Pago Fácil (Boulevard Sarmiento 412, Rawson). En los próximos días se anunciarán las VIP

Evento para mayores de 18 años. No se realizarán prácticas de chaya.