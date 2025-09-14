La 77ª edición de los Premios Emmy se lleva a cabo este domingo 14 de septiembre en el Live Peacock Theatre de Los Ángeles, para reconocer a lo más destacado de la televisión estadounidense en la temporada 2024-2025.

 

Actor protagonista de comedia

Seth Rogen (The Studio

 

Actriz protagonista de comedia

Jean Smart (Hacks)

Jean Smart

Actriz de reparto de drama

Katherine LaNasa (The Pitt)

 

Actriz protagonista de drama

Britt Lower (Separación)

 

Actriz de reparto de comedia

Hannah Einbinder (Hacks)

Mejor reality de competición

Traitors

 

Actor de reparto de comedia

Jeff Hiller (Somebody Somewhere)

 

Mejor dirección de una serie de comedia

The Studio • The Oner

Stephen Graham aceptó el Emmy Awards para “Adolescence”

Mejor dirección de una serie limitada/película para televisión

Adolescencia 

Mejor guion en una serie dramática

Andor • Welcome To The Rebellion

 

Actor de reparto de miniserie o película para televisión

Owen Cooper (Adolescencia)

Mejor programa de variedades con guion

Last Week Tonight with John Oliver

 

Mejor guion de una serie limitada/película para televisión

Adolescencia

Mejor guion en una serie de comedia

The Studio • The Promotion

Actriz de reparto de miniserie o película para televisión

Erin Doherty (Adolescencia)

 

Actriz protagonista de miniserie o película para televisión

Cristin Milioti (El pingüino)

Actor protagonista de miniserie o película para televisión

Stephen Graham (Adolescencia)

 

Miniserie o serie antológica

Adolescencia 

Mejor talk show

The Late Show con Stephen Colbert

Noah Wyle recibió por The Pitt

Mejor serie dramática
The Pitt.