La 77ª edición de los Premios Emmy se lleva a cabo este domingo 14 de septiembre en el Live Peacock Theatre de Los Ángeles, para reconocer a lo más destacado de la televisión estadounidense en la temporada 2024-2025.
Actor protagonista de comedia
Seth Rogen (The Studio
Actriz protagonista de comedia
Jean Smart (Hacks)
Actriz de reparto de drama
Katherine LaNasa (The Pitt)
Actriz protagonista de drama
Britt Lower (Separación)
Actriz de reparto de comedia
Hannah Einbinder (Hacks)
Mejor reality de competición
Traitors
Actor de reparto de comedia
Jeff Hiller (Somebody Somewhere)
Mejor dirección de una serie de comedia
The Studio • The Oner
Mejor dirección de una serie limitada/película para televisión
Adolescencia
Mejor guion en una serie dramática
Andor • Welcome To The Rebellion
Actor de reparto de miniserie o película para televisión
Owen Cooper (Adolescencia)
Mejor programa de variedades con guion
Last Week Tonight with John Oliver
Mejor guion de una serie limitada/película para televisión
Adolescencia
Mejor guion en una serie de comedia
The Studio • The Promotion
Actriz de reparto de miniserie o película para televisión
Erin Doherty (Adolescencia)
Actriz protagonista de miniserie o película para televisión
Cristin Milioti (El pingüino)
Actor protagonista de miniserie o película para televisión
Stephen Graham (Adolescencia)
Miniserie o serie antológica
Adolescencia
Mejor talk show
The Late Show con Stephen Colbert
Mejor serie dramática
The Pitt.