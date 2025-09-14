Se entregan los premios Emmys 2025: los más nominados y dónde ver en vivo la gala Es la ceremonia donde se premia a las producciones estadounidenses de televisión y streaming. “Severance” lidera las nominaciones de este año como finalista en 27 categorías.

Los Premios Emmy llegan a su edición número 77 este domingo 14 de septiembre. La ceremonia que reconoce lo mejor de la televisión estadounidense y de streaming durante la temporada 2024-2025 reunirá a las estrellas más destacadas de la pantalla en una noche de glamour y reencuentros memorables.

Bargatze, calificado por The Atlantic como “el hombre más amable del stand-up”, debutará como anfitrión en los Emmy y aseguró que se siente “más que emocionado” por la oportunidad. El humorista llega a la cita tras un exitoso 2024 en el que vendió más de 1.2 millones de entradas en su gira mundial.

¿Quiénes son los presentadores de los Premios Emmy 2025?

La Academia de Televisión confirmó nombres como Elizabeth Banks, Angela Bassett, Jason Bateman, Kathy Bates, Kristen Bell, Sterling K. Brown, Stephen Colbert, Jennifer Coolidge, Alan Cumming, Tina Fey, Colman Domingo, Jude Law, James Marsden, Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones, entre muchos otros.

La ceremonia también promete momentos emotivos con reencuentros de elencos icónicos: las protagonistas de Gilmore Girls, Alexis Bledel y Lauren Graham; las estrellas de Law & Order: SVU, Mariska Hargitay y Christopher Meloni; miembros de Grey’s Anatomy como Eric Dane y Jesse Williams; además de los ganadores del año pasado por Shōgun, Hiroyuki Sanada y Anna Sawai.

En la categoría de drama, Severance lidera con 27 nominaciones, siendo la serie con más candidaturas de 2025. Compite con producciones como Andor, The Diplomat, The Last of Us, Paradise, The Pitt, Slow Horses y The White Lotus.

En comedia, el protagonismo es para The Studio, que alcanzó 23 nominaciones, igualando el récord de The Bear en 2024. El show de Seth Rogen competirá contra Hacks, Abbott Elementary, The Bear, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking y What We Do in the Shadows.

Entre los actores nominados destacan figuras como Sterling K. Brown (Paradise), Pedro Pascal (The Last of Us), Adam Scott (Severance), Kathy Bates (Matlock), Bella Ramsey (The Last of Us), Jean Smart (Hacks), Seth Rogen (The Studio) y Jeremy Allen White, quien busca repetir el triunfo obtenido el año pasado por The Bear.

MIRA TAMBIÉN Los coros Vocacional y Universitario de la UNSJ protagonizan una gala lírica con invitadas nacionales

Horarios para ver la alfombra roja

La gala tendrá lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles. Cómo es habitual, los invitados a los Premios Emmy desfilarán por la alfombra roja con atuendos de lujo.

La cobertura de la red carpet podrá seguirse por redes sociales desde las 2:00 p.m. (hora de L.A.), o desde las 6:00 p.m. en hora de Argentina. Como es habitual, el canal E! Latinoamerica transmitirá desde el evento.

La ceremonia principal de los Premios Emmy 2025 se celebrará el domingo 14 de septiembre a las 5:00 p.m. (hora de Los Ángeles, PT), que en Argentina será a las 9:00 p. m.

¿Cómo ver los Premios Emmy 2025?

En América Latina, la cobertura previa y la transmisión en vivo estarán a cargo de TNT y la plataforma de streaming HBO Max.